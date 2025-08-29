1 órája
Sápi Tibor titka: család, alkotás, teljesítmény
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Sápi Tibor, a térség ismert vállalkozója, a Diamond 2000 Kft. ügyvezető igazgatója. A díj egy rendkívül gazdag és sokszínű életpályát ismer el, amely a hollóházi porcelángyártól a polgármesteri széken át egy Zempléni turisztikai birodalom felépítéséig ível. Sápi Tibor kiemelkedő életművének bemutatása következik.
A díj egyfajta összegzése és megerősítése annak a három alapelvnek, ami Sápi Tibor életét meghatározta: a család, az alkotás és a teljesítmény. A kitüntetés egy szakmai életút elismerése, amely a település, terület és turizmusfejlesztés terén végzett évtizedes munkát méltatja.
Megtisztelő és felemelő érzés egy ilyen magas szintű állami kitüntetés átvétele, hiszen azt jelzi, hogy maradandót alkottam, és ezen munkámat a Magyar Állam elismerte
- mondta.
Sápi Tibor: a kezdetek
Sápi Tibor pályája a legendás Hollóházi Porcelángyárban indult, ahol húsz évet dolgozott. Egy villamosipari technikusi végzettséggel kezdett, de hamar érezte, hogy többre vágyik. Elvégezte a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolát, majd a Közgazdaságtudományi Egyetemet is, miközben folyamatosan lépdelt felfelé a ranglétrán. Mindig kereste a megoldást és az újabb kihívásokat. Pénzügyi osztályvezetőként a rendszerváltás utáni nehéz időkben, a privatizáció előtt kellett a gyár pénzügyi gondjait kezelnie. Ez a tapasztalat olyan menedzsmentszemléletet adott neki, ami egész későbbi életét meghatározta.
Az igazi fordulatot 1994 hozta el, amikor 16 éven keresztül szülőfaluja, Füzérkomlós polgármestere lett.
Mindig úttörő szerepet játszottam. Figyeltem az újdonságokra és igyekeztem lépést tartani velük
- emlékezett vissza.
Olyan fejlesztéseket valósított meg, amikre a térségben akkor még nem volt példa. Létrehozta az első Teleházat és egy olyan Szociális Gondozóközpontot, ami pszichiátriai és szenvedélybetegekkel is foglalkozott. A legnagyobb beruházás az új településközpont megépítése volt, munkáját a falu a díszpolgári címmel ismerte el. A polgármesterséggel párhuzamosan háromszor választották meg a Hegyközi Területfejlesztési Szövetség elnökének is.
Nagyon büszke vagyok arra a pályázatra, melyben 77 munkanélkülit bevonó képzés keretében adtunk szakmát az embereknek
- emelte ki.
Hálás vagyok mindenkinek, aki hozzásegített ahhoz, hogy ezt a díjat megkaphassam. Nem csak a közelmúltra gondolok, mindenkire, akik az életem során támogattak
- fogalmazott.
A nagy váltás: a közszférából a turizmus csúcsára
2010-ben merész váltás következett: 16 év után nem indult a polgármesteri választáson. A családi cége ugyanis 45 százalékos támogatást nyert egy négycsillagos wellness hotel építésére, ami teljes embert kívánt.
Sokan mondták, hogy ebbe bele lehet bukni, de bele mertem vágni. Nem volt se szombat, se vasárnap, hanem dolgozni kellett minden nap. Nagy összegű hitelt is fel kellet vennem, amit még ma is törlesztek
- mesélte.
A turizmussal a feleségem családi házának hasznosításával kezdtünk foglalkozni, ahol 1994-ben még vendégházat üzemeltettünk, mára viszont a komplex turisztikai szolgáltatásokat kínáló Aranybánya Üdülőparkot működtetjük
- mondta.
A fejlesztés azóta is folyamatos, a ma már 102 fő befogadására alkalmas komplexumban hotel, panzió, apartmanház, étterem, kalandpark és számos más szolgáltatás is várja a vendégeket. A Diamond 2000 Kft. jelenleg Telkibánya legnagyobb munkaadója.
A vendégekkel törődni kell. A törődésből pedig visszatérő vendég lesz. Ez a filozófia bevált, a vendégek több mint fele visszatérő
- számolt be az egyik legfontosabb alapelvéről.
Rendezvényeink társadalmi felelősségvállalásunkat is tükrözik, évről évre térségi szintű gyereknapot, adventi koncertet, Mikulás estet, nyári gyerektábort és évközi gyermektánc délutánokat szervezünk. A komplex turisztikai szolgáltatások mellett a család- és gyerekbarát szemléletre is nagy hangsúlyt fektetünk. Meggyőződésem, hogy a vállalkozás működése által is tudunk szélesebb körben hatni a település és a térség társadalmi és gazdasági helyzetére, a foglalkoztatással hozzájárulunk a népességmegtartáshoz, a vendégforgalom élénkítésével pedig a térségben működő turisztikai vállalkozások eredményességét is támogatjuk közvetetten
- fogalmaz Sápi Tibor.
A siker titka és a lankadatlan tervek
Sápi Tibor közel a 70. életévéhez sem lassít. Jelenleg egy 200 fős rendezvényház létrehozásán dolgoznak, és egy turisztikai egyesület szervezésébe is belekezdett Telkibánya vonzerejének növelése érdekében.
Az Üdülőpark vezetése mellett 4 évig voltam az ABA Turisztikai Egyesület elnöke, sikeresen pályáztunk Abaúj térséget népszerűsítő kiadványokra, tájékoztató táblákra és turisztikai irodára. Az elnöki munkák sorában a Telkibányai Ipartörténeti Gyűjtemény Alapítvány kuratóriumának elnökeként pályázati támogatásból szakestélyt, rendezvényeket, könyvkiadást, tanulmányutakat menedzseltem. Telkibánya képviselőtestületének 2 ciklusban voltam tagja. A turizmus területén fontos elismerésnek vélem, hogy Dr. Piskóti István professzor úr idén immár 4. éve hívott meg a Miskolci Egyetemre a Marketing és Turizmus Intézet államvizsga bizottságába, mely felkérésnek mindig örömmel teszek eleget.
- számol be a térség fejlesztésében való részvételről.
De mi a titka ennek a rendkívül gazdag és eredményes életpályának?
Összességében úgy gondolom, hogy az egyéniségtől függ, hogy a dolgok jól működjenek, és ha az párosul kreativitással, problémamegoldó képességgel, kitartással és sok munkával, akkor az eredmény nem maradhat el, árulta el. Hozzátette, a sikerhez elengedhetetlen a család támogatása, felesége és két, szintén magasan képzett gyermeke is aktívan részt vesznek a cég életében. A generációváltás nálunk fokozatosan történik meg, ezzel nem lesz gond. Az öt unokám pedig folyamatosan újabb energiát és inspirációt nyújt nekem jövőbeli terveimhez
- mondta bizakodva.
Az Aranybánya Hotelben jártunkFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó