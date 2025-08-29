Sápi Tibor titka: család, alkotás, teljesítmény

A díj egyfajta összegzése és megerősítése annak a három alapelvnek, ami Sápi Tibor életét meghatározta: a család, az alkotás és a teljesítmény. A kitüntetés egy szakmai életút elismerése, amely a település, terület és turizmusfejlesztés terén végzett évtizedes munkát méltatja.

Sápi Tibor életelve: Jót s jól!

Megtisztelő és felemelő érzés egy ilyen magas szintű állami kitüntetés átvétele, hiszen azt jelzi, hogy maradandót alkottam, és ezen munkámat a Magyar Állam elismerte

- mondta.

A Magyar Arany Érdemkereszt

Sápi Tibor: a kezdetek

Sápi Tibor pályája a legendás Hollóházi Porcelángyárban indult, ahol húsz évet dolgozott. Egy villamosipari technikusi végzettséggel kezdett, de hamar érezte, hogy többre vágyik. Elvégezte a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolát, majd a Közgazdaságtudományi Egyetemet is, miközben folyamatosan lépdelt felfelé a ranglétrán. Mindig kereste a megoldást és az újabb kihívásokat. Pénzügyi osztályvezetőként a rendszerváltás utáni nehéz időkben, a privatizáció előtt kellett a gyár pénzügyi gondjait kezelnie. Ez a tapasztalat olyan menedzsmentszemléletet adott neki, ami egész későbbi életét meghatározta.

Az igazi fordulatot 1994 hozta el, amikor 16 éven keresztül szülőfaluja, Füzérkomlós polgármestere lett.

Mindig úttörő szerepet játszottam. Figyeltem az újdonságokra és igyekeztem lépést tartani velük

- emlékezett vissza.

Olyan fejlesztéseket valósított meg, amikre a térségben akkor még nem volt példa. Létrehozta az első Teleházat és egy olyan Szociális Gondozóközpontot, ami pszichiátriai és szenvedélybetegekkel is foglalkozott. A legnagyobb beruházás az új településközpont megépítése volt, munkáját a falu a díszpolgári címmel ismerte el. A polgármesterséggel párhuzamosan háromszor választották meg a Hegyközi Területfejlesztési Szövetség elnökének is.

Nagyon büszke vagyok arra a pályázatra, melyben 77 munkanélkülit bevonó képzés keretében adtunk szakmát az embereknek

- emelte ki.

Hálás vagyok mindenkinek, aki hozzásegített ahhoz, hogy ezt a díjat megkaphassam. Nem csak a közelmúltra gondolok, mindenkire, akik az életem során támogattak

- fogalmazott.

A nagy váltás: a közszférából a turizmus csúcsára

2010-ben merész váltás következett: 16 év után nem indult a polgármesteri választáson. A családi cége ugyanis 45 százalékos támogatást nyert egy négycsillagos wellness hotel építésére, ami teljes embert kívánt.

Sokan mondták, hogy ebbe bele lehet bukni, de bele mertem vágni. Nem volt se szombat, se vasárnap, hanem dolgozni kellett minden nap. Nagy összegű hitelt is fel kellet vennem, amit még ma is törlesztek

- mesélte.

A turizmussal a feleségem családi házának hasznosításával kezdtünk foglalkozni, ahol 1994-ben még vendégházat üzemeltettünk, mára viszont a komplex turisztikai szolgáltatásokat kínáló Aranybánya Üdülőparkot működtetjük

- mondta.