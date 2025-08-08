Peter Sramek, az Animal Cannibals és Moriones egy borsodi falu színpadán!

A Sajószögedi Falunapok augusztus 8-án, pénteken délután ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét a Szabadidő Parkban, ahol Dr. Gulyás Mihály polgármester mondja el köszöntő beszédét, majd a Miskolc-Revital TSE versenytáncosai lendítik be a hangulatot.

A Sajószögedi Falunapok minden évben felejthetetlen élményeket kínál minden korosztálynak

Fotó: Vajda János / Forrás: MW

A sajószögedi színpadon sztárok váltják egymást

Ezután következik az a pillanat, amikor az ember kétszer is megnézi a plakátot. Peter Sramek romantikus slágerekkel csábítja színpadhoz a közönséget, majd a mikrofont átveszi a magyar rap ikonikus párosa, az Animal Cannibals. A stílusok találkozása egészen biztosan emlékezetes élményt ígér. A bulihangulatot tovább fokozza a Moriones élő koncertje, az este pedig egy jó hangulatú karaoke partyval zárul. A sportkedvelők sem maradnak program nélkül, hiszen pénteken 18 órától a helyi sportpályán a Sajószöged KTK és a Szikszó FC csapata mérkőznek meg egymással.

A buli nem ér véget pénteken

A szombati nap is erősen indul. Hajnaltól horgászverseny, délelőtt pedig kézműves foglalkozások várják a látogatókat. Délután a "Miénk a színpad!" című programblokkban helyi óvodások, iskolások, népdalkörök és zenekarok mutatják meg, hogy a tehetség bizony helyben is bőven akad. Délután fél négykor kezdődik a habparty, ahol kicsik és nagyok egyaránt önfeledten csobbanhatnak a buborékok között. Ezután Mahó Andrea és Sasvári Sándor musical műsora garantáltan elhozza a Broadway és az Operettszínház hangulatát Sajószögedre. A szombat esti zenei élményekért pedig Marcellina és az Intermezzo Latin Club felelnek, akik után a Vegas Show Band veszi át a stafétát, egy igazán különleges vendéggel, Erox Martinivel.

A Szabadidő Parkban mindkét napon állandó programok várnak minden korosztályt. A látogatók számíthatnak ugrálóvárakra, kirakodóvásárra, arcfestésre, hennára, csillámtetoválásra, hajfonásra, pihenősarokra és fotópontra. A kulturális élmények sem maradnak el: Pázmándi Sándor fotókiállítása és a Fürge Ujjak Kézműves Klub alkotásai is megtekinthetők lesznek.