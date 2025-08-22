augusztus 22., péntek

Program

2 órája

Egyre nagyobb siker a Sajóecsegi Vásár

Hetedik alkalommal rendeztek meg augusztus 16-án szombaton a Sajóecsegi Vásárt. Sajóecseg Község Önkormányzata és a Sajóecsegért Egyesület közösen szervezi a nagy sikerű programot immár egy éve.

Egyre nagyobb siker a Sajóecsegi Vásár

Egyre nagyobb siker a Sajóecsegi Vásár

Forrás: Sajóecseg Község Önkormányzata

Sajóecseg településre a nyárias hőség ellenére rengetegen látogattak el a vásár napján.

Sajóecseg
Vásári forgatag Sajóecsegen 
Forrás: Sajóecseg Község Önkormányzata

„Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy egy év után is ilyen sok ismerős arccal találkozhattam a termelői vásáron! Ez a nap nem csupán egy bevásárlási lehetőség, hanem közösségünk ünnepe is: találkozás a helyi gazdákkal, kézművesekkel és egymással. A termelői vásár sokkal több, mint egy piac. Ez egy olyan tér, ahol újra felfedezhetjük a közvetlen kapcsolatot a termelők és a vásárlók között. Itt nem csak friss zöldségeket, gyümölcsöket, sajtokat, húsokat és pékárukat találunk, hanem történeteket, tapasztalatot és elhivatottságot is mindazt, ami a valódi minőséget jelenti” – hangsúlyozta Száraz Levente polgármester.

Sajóecseg település vására egyre népszerűbb

A rendezvényen termelők, kézművesek és helyi árusok kínálták portékáikat. Szilágyi Istvánnak, a Sajóecsegért Egyesület elnökének véleménye szerint az esemény célja továbbra is a helyi értékek bemutatása, a közösségépítés és a térség kézműveseinek, termelőinek támogatása. A vásár népszerűsége folyamatosan nő, és külön öröm, hogy már nem csak Sajóecsegről, hanem a környező településekről is rendszeresen érkeznek érdeklődők, látogatók.

A helyi és környékbeli termelők támogatása a cél

„ A vásár célja, hogy támogassuk a helyi és környékbeli termelőinket, akik munkájukkal nemcsak kiváló minőségű élelmiszereket állítanak elő, hanem óvják a környezetünket és fenntartják vidéki értékeinket is. Vásárlásainkkal nem csupán saját egészségünkbe fektetünk, hanem a közösségünk jövőjébe is” – vallja Száraz Levente, Sajóecseg polgármestere.

A Falunapot augusztus 30-án, a Sajóecsegi Vásárt legközelebb október 18-án tartják meg.

 

