Elindult a hatalmas sztrájk, ha ide repülsz, készülj a legrosszabbra
A munkabeszüntetés tizenkét spanyol repülőteret érint a legfontosabb időpontokban, ami késésekkel és járattörlésekkel járhat. A Ryanair földi kiszolgáló dolgozói decemberig ugyanis sztrájkot hirdettek.
A borsodi turistáknak is fejtörést okozhat a sztrájk
Az Azul Handling, a Ryanair csoport spanyolországi légitársaságai számára asszisztencia-szolgáltatásokat nyújtó vállalat alkalmazottai sztrájkot hirdettek, amely augusztus 15-től 2025. december 31-ig tart- olvasható a hu.euronews.com oldalon.
Összesen 76 napig sztrájkolnak a Ryanair dolgozói
Ez a munkabeszüntetés összesen 76 napos munkabeszüntetést foglal magában, amely meghatározott menetrend szerint zajlik majd: az első három egymást követő nap (augusztus 15., 16. és 17.) után a munkabeszüntetések minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap folytatódnak az év végéig.
A sztrájk ütemezése három kritikus időpontra koncentrálódik: 5:00 és 9:00, 12:00 és 15:00, valamint 21:00 és 23:59 között, egybeesik a repülőtér nagy forgalmú időszakával.
Itt az érintett repülőterek listája
A sztrájk közvetlen hatással lesz a Ryanair tizenkét spanyolországi állandó bázisára, ahol az Azul Handling működik, amely földi kiszolgáló szolgáltatásokat nyújt a Ryanairnek, és ezért a sztrájk érinti az alábbi repülőtereket:
- Alicante
- Barcelona
- Girona
- Ibiza
- Lanzarote
- Madrid
- Málaga
- Palma de Mallorca
- Santiago de Compostela
- Sevilla
- Tenerife
- Valencia
Bár az állandó bázissal nem rendelkező repülőterek nem lesznek közvetlenül érintettek, a légitársaság működésére gyakorolt dominóhatás miatt késésekkel kell számolniuk.