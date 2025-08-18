augusztus 18., hétfő

A munkabeszüntetés tizenkét spanyol repülőteret érint a legfontosabb időpontokban, ami késésekkel és járattörlésekkel járhat. A Ryanair földi kiszolgáló dolgozói decemberig ugyanis sztrájkot hirdettek.

Elindult a hatalmas sztrájk, ha ide repülsz, készülj a legrosszabbra

Az Azul Handling, a Ryanair csoport spanyolországi légitársaságai számára asszisztencia-szolgáltatásokat nyújtó vállalat alkalmazottai sztrájkot hirdettek, amely augusztus 15-től 2025. december 31-ig tart- olvasható a hu.euronews.com oldalon.

A Ryanair dolgozói sztrájkot hirdettek, ha útra kelünk erre figyeljünk
Összesen 76 napig sztrájkolnak a Ryanair dolgozói

Ez a munkabeszüntetés összesen 76 napos munkabeszüntetést foglal magában, amely meghatározott menetrend szerint zajlik majd: az első három egymást követő nap (augusztus 15., 16. és 17.) után a munkabeszüntetések minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap folytatódnak az év végéig.

A sztrájk ütemezése három kritikus időpontra koncentrálódik: 5:00 és 9:00, 12:00 és 15:00, valamint 21:00 és 23:59 között, egybeesik a repülőtér nagy forgalmú időszakával.

Itt az érintett repülőterek listája

A sztrájk közvetlen hatással lesz a Ryanair tizenkét spanyolországi állandó bázisára, ahol az Azul Handling működik, amely földi kiszolgáló szolgáltatásokat nyújt a Ryanairnek, és ezért a sztrájk érinti az alábbi repülőtereket:

  • Alicante
  • Barcelona
  • Girona
  • Ibiza
  • Lanzarote
  • Madrid
  • Málaga
  • Palma de Mallorca
  • Santiago de Compostela
  • Sevilla
  • Tenerife
  • Valencia

Bár az állandó bázissal nem rendelkező repülőterek nem lesznek közvetlenül érintettek, a légitársaság működésére gyakorolt dominóhatás miatt késésekkel kell számolniuk.

 

