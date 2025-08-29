3 órája
Döbbenet, mit fotóztak a 26-os főútnál – ezért kell minden gyereket megtanítani arra, hogyan rollerezzen
Sokkoló jelenetek játszódtak le a 26-os főútnál. Életveszély, amit ez a rolleres művelt.
A közösségi oldalon osztották meg a képet, ahol olyan módon rollerezik valaki, hogy már csak a látványtól a hideg futkos rajtunk.
Forgalommal szemben hajtott a főúton a rollerrel
Kedves szülők! Ha már elektromos rollert vesztek a gyereknek legyetek szívesek megtanítani őt a biztonságos közlekedésre is. Mert az, hogy a múcsonyi úti körforgóból a kisteherautó mellett forgalommal szemben hajt fel a 260-as útra az nem egy életbiztosítás
- tette közzé a felhívást a posztoló.
A kommentelők is nehezen hitték el a látottakat
Az összestől elvetetném és egy különbözteti vizsgával lehetne csak vele menni. Mert ez amit művelnek a városban is… majd addig míg át nem hajtok az egyiken vagy én vagy a másik vagy éppenséggel te aki ezt olvasod.
Vicc ahogyan közlekednek főleg a 12 13 14 15 16 korosztály….
- akadt ki az egyik hozzászóló.
Az a baj, hogy itt már nem csak a szülőkkel van a baj…..
- tette hozzá egy másik kommentelő.
