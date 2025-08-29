Lehullt a lepel, kedvenc mesefiguránk így néz ki valójában – levideózták éjjel az Avason

Ezúttal az Új Miskolcon Láttam Facebook csoportban osztottak meg egy videót, amelyen róka sétál Miskolcon, az Avason. A Vukból megismert mesehős teljes valójában jelenik meg a városrészen az elmúlt napokban.

Az avasi panelek között látták jönni-menni a rókát (a fotó illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Miskolcon az avasi Rossmann mögött mászkált! Vigyázzon mindenki, aki kutyát sétáltat!!!

– hívja fel a figyelmet a posztoló.

Videó: Új Miskolcon Láttam/Facebook

A hozzászólásokból kiderül, hogy többen szintén találkoztak már rókával a környéken, sőt, kis rókával is.

Néhány napja is tapasztalták

Ezelőtt kedden videózták le, hogy a miskolci Jezsuita Gimnázium mögött sétálgat teljes nyugalommal a gyerekkori meséink egyik kedvenc szereplője. Hamar kiderült, hogy nem egyedi, hogy róka sétálgat az avasi panelek között: