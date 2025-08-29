3 órája
Lehullt a lepel, kedvenc mesefiguránk így néz ki valójában – levideózták éjjel az Avason
Nem az első eset, hogy arra látják az ott lakók.
Ezúttal az Új Miskolcon Láttam Facebook csoportban osztottak meg egy videót, amelyen róka sétál Miskolcon, az Avason. A Vukból megismert mesehős teljes valójában jelenik meg a városrészen az elmúlt napokban.
Miskolcon az avasi Rossmann mögött mászkált! Vigyázzon mindenki, aki kutyát sétáltat!!!
– hívja fel a figyelmet a posztoló.
Videó: Új Miskolcon Láttam/Facebook
A hozzászólásokból kiderül, hogy többen szintén találkoztak már rókával a környéken, sőt, kis rókával is.
Néhány napja is tapasztalták
Ezelőtt kedden videózták le, hogy a miskolci Jezsuita Gimnázium mögött sétálgat teljes nyugalommal a gyerekkori meséink egyik kedvenc szereplője. Hamar kiderült, hogy nem egyedi, hogy róka sétálgat az avasi panelek között: