Nem semmi, amit műveltek az egyetemi Rockwell Klubbal

Nem kis riadalmat keltett az Egyetemváros és Miskolc szórakozásra vágyó társadalmában, hogy a 2024. őszi szemeszter a legendás Rockwell Klub nélkül kezdődött el. 2024. augusztusában jelentette be a Miskolci Egyetem hallgatói klubja, a Rockwell Klub üzemeltetője, hogy "egy korszak lezárul, ugyanis eljött az idő, hogy az épület egy teljesen új külsőt és belsőt kapjon. Bízunk abban, hogy a felújítás után még sok éven keresztül a hétvégék közösségi helyszíne lesz az egyetemi klub."

Pár hónapja még így nézett ki a Rockwell környéke

Fotó: Vajda János

A boon.hu elsőként számolt be arról, hogy 2023-ban dőlt el: a Rockwell Klubot is magába foglaló egyetemi éttermet és környezetét teljesen megújítják. A kivitelezésére kiírt pályázatot a helyi építőipari cég, a miskolci Peka Bau Kft. nyerte meg, nettó 3,3 milliárd forint értékben.