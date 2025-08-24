augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

18°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

21 perce

Nem semmi, amit műveltek az egyetemi Rockwell Klubbal

Címkék#konferencia#boon video#napelemes#Rockwell Klub#vasbeton#rendszer#Miskolci Egyetem

Alig egy év kellett hozzá, hogy egészen a szerkezetéig visszabontsák és újraépítsék a miskolci egyetemi menza épületét. A benne működő Rockwell Klub is teljesen új külsőt és belsőt kapott.

Szaniszló Bálint
Nem semmi, amit műveltek az egyetemi Rockwell Klubbal

Ilyen az új épület

Fotó: Vajda János

Nem kis riadalmat keltett az Egyetemváros és Miskolc szórakozásra vágyó társadalmában, hogy a 2024. őszi szemeszter a legendás Rockwell Klub nélkül kezdődött el. 2024. augusztusában jelentette be a Miskolci Egyetem hallgatói klubja, a Rockwell Klub üzemeltetője, hogy "egy korszak lezárul, ugyanis eljött az idő, hogy az épület egy teljesen új külsőt és belsőt kapjon. Bízunk abban, hogy a felújítás után még sok éven keresztül a hétvégék közösségi helyszíne lesz az egyetemi klub." 

rockwell
Pár hónapja még így nézett ki a Rockwell környéke
Fotó: Vajda János

A boon.hu elsőként számolt be arról, hogy 2023-ban dőlt el: a Rockwell Klubot is magába foglaló egyetemi éttermet és környezetét teljesen megújítják. A kivitelezésére kiírt pályázatot a helyi építőipari cég, a miskolci Peka Bau Kft. nyerte meg, nettó 3,3 milliárd forint értékben. 

Télen sem állt meg az egyetemi menza átépítése 12.26.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Így halad a Miskolci Egyetem menzájának átépítése 2025. május

Fotók: Vajda János

Hamarosan elkészül az egyetem menza épülete

Fotók: Facebook/Horváth Zita

A projekt összesen 5536 négyzetméter alapterületet érintett, magába foglalta az egyetemi menza és a hallgatói klub épületének, illetve a környezetének teljeskörű felújítását.

Teljesen új külső a Rockwell Klubnak

Az egyébként 1966-ban átadott épületegyüttes két emeletes. A megújuló épületben többek közt étterem, irodák, konferencia terem és irodák kaptak helyet. A meglévő épület tartószerkezeti rendszerét csak a szükséges mértékben alakították át. A szerkezetig történő visszabontás és szükséges szerkezeti megerősítések után az épület viszont teljesen új külső héjat kapott. 

A közösségi térhez kapcsolva vasbeton szerkezetű, járható tetővel rendelkező külső büfé épült. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő cikkekben számoltunk be az építkezés menetéről: 

Hővisszanyerős a légkezelés 

A létesítményben új épületgépészeti rendszert alakítottak ki, az épület tetejére napelemes rendszer készült. A víz, szennyvíz, csapadékvíz, oltóvíz ellátás is új rendszert kapott. A szellőzést hővisszanyerős légkezelőgépekkel oldották meg. Mindezek mellett a világításhoz LED-es lámpatesteket helyeztek el, a hőközpont is teljesen megújult.

Az észak-nyugati oldalon a hallgatói klub közvetlenül kapcsolódik az épület előtti 2200 négyzetméteres burkolt térhez. A kialakítandó gyalogos utak átszövik az épület körüli tereket, ezek egyike adja az épület előtt kiemelve a konferencia tér külső teraszát. 

Ez lett az eredménye a projektnek: 

Elkészült a Miskolci Egyetem milliárdos fejlesztése

Fotók: Vajda János

Egy év elég volt rá 

Az építők azt vállalták, hogy egy esztendő leforgása alatt befejezik az egyetemi menzaépület felújítását. Az ígéret teljesült. 2025. augusztusában már tartottak és tartanak "próbaeseményeket" az épületkomplexumban. Szeptembertől pedig, az egyetemi szemeszter beindulásával visszatér a rendszeres élet a Rockwell Klubba is. 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu