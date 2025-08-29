augusztus 29., péntek

Helyi közélet

15 perce

Csöbör Katalin: A Fidesz-kormány célja egyértelmű

Az alsózsolcai közbiztonság, azon belül a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása tekintetében fontos momentum történt pénteken a településen. Új rendőrségi iroda céljára szolgáló helyiséget avattak, a helyi országgyűlési képviselő részvételével.

Boon.hu

Rendőrségi iroda lesz abban a felújított épületrészben, ami pénteken Alsózsolcán avatott fel a térség országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin, a település polgármestere, Csirke Róbert, illetve Bakk Richárd miskolci rendőrkapitány társaságában.

Alsózsolcai rendőrségi iroda, szalagátvágás: Bakk Richárd, Csöbör Katalin, Csirke Róbert
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Rendőrségi iroda segíti az alsózsolcai bűnmentesítést

„Biztonságosabb, élhetőbb Alsózsolca” – fogalmazták a kis avatóünnepség résztvevői a fejlesztés távlati célját. A polgármester a „mérföldkő” kifejezéssel illusztrálta a lépés jelentőségét, és azt várja tőle, hogy „hatékonyabb, erősebb rendőri jelenlétet tesz majd lehetővé a városban”, ami „a bűncselekmények számának csökkenésében” fog megmutatkozni.

– Súlyos probléma a drogfogyasztás, az újfajta kábítószerek inváziószerű terjedése – osztotta meg tapasztalatait a jelenlévőkkel Csöbör Katalin. – A probléma óriási. A kormány és Alsózsolca közös erővel lép fel ez ellen. A drogokkal kapcsolatos tevékenységek tiltottak, ez az Alaptörvényben is olvasható. A Fidesz-kormány célja egyértelmű. A közelmúltbeli törvénycsomag elfogadása, az Alaptörvény módosítása, a rendőrség, az önkormányzatok munkája, és a széles társadalmi összefogás mind ezt szolgálja: visszaszorítani a kábítószer-kereskedelmet.

Rendőrségi irodát nyitottak Alsózsolcán

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

– A felsőzsolcai rendőrőrsöt így sikerült „még közelebb hozni” – ezek pedig már Bakk Richárd szavai a pénteki szalagátvágás ünnepségéről. A miskolci rendőrkapitány tájékoztatásából kiderült, a mostantól a bűnüldöző hatóság által használatba veendő  helyiség (ami a néhai Vay-kastély egyik melléképületéből, a konyha-szárnyon alakítottak ki az évekkel ezelőtti felújításkor) mind gyanúsítottak, mind tanúk kihallgatására alkalmas lehet majd. Lesz benne laptop és nyomtató, hangzott el. A kapitányság-vezető elmondta, Alsózsolcán az országos átlagnál több munkát ad a rendőröknek a kábítószer elleni küzdelem. – Sok kábítószer-kereskedőt vontunk ki a forgalomból az elmúlt hónapokban.

 

 

