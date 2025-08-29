Csöbör Katalin: A Fidesz-kormány célja egyértelmű

Rendőrségi iroda lesz abban a felújított épületrészben, ami pénteken Alsózsolcán avatott fel a térség országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin, a település polgármestere, Csirke Róbert, illetve Bakk Richárd miskolci rendőrkapitány társaságában.

Alsózsolcai rendőrségi iroda, szalagátvágás: Bakk Richárd, Csöbör Katalin, Csirke Róbert

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Rendőrségi iroda segíti az alsózsolcai bűnmentesítést

„Biztonságosabb, élhetőbb Alsózsolca” – fogalmazták a kis avatóünnepség résztvevői a fejlesztés távlati célját. A polgármester a „mérföldkő” kifejezéssel illusztrálta a lépés jelentőségét, és azt várja tőle, hogy „hatékonyabb, erősebb rendőri jelenlétet tesz majd lehetővé a városban”, ami „a bűncselekmények számának csökkenésében” fog megmutatkozni.