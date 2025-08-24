Ön is látta a rendőrség helikopterét Nyék térségében körözni? – Megtudtuk az okát!

A Borsod Online egyik olvasója jelezte szerkesztőségünknek, hogy különös jelenségre figyeltek fel vasárnap kora délután. Egy órán belül harmadszor ment el a fejük felett egy rendőrségi helikopter, és úgy tűnt számukra, hogy konkrétan a környéket pásztázzák. Első gondolatuk az volt, hogy egy nagyszabású akció lehet a háttérben. Utánakérdeztünk.

Folyamatosan Nyék felett körözött a rendőrségi helikopter. Forrás: police.hu

A rendőrségi helikopter nem csak bűnözők bevetésénél hasznos

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megnyugtat mindenkit, pánikra nincs ok. Varga Rudolf arról tájékoztatott, hogy a légi járművel általános rendőri feladatokat látnak el kollégái, ami teljesen bevett, és időről időre visszatérő gyakorlatnak mondható.

Bár kevésbé izgalmas, mint mondjuk egy szökésben lévő, körözés alatt álló személy nyomon követése a magasból, a vízfelületek ellenőrzése is rendőrségi feladatkörbe tartozik. Ezt láthatta olvasónk, amikor a rendőrségi helikopter körözött a térségben.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.