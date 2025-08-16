36 perce
Megtanulták a túlélés titkát! Rendőrök lepték el a hittantábort – de senki sem ijedt meg…
Ők már tudják, mit tegyenek veszély esetén. Így tanította meg a rendőrség a gyerekeket a túlélésre!
Balesetmentes kalandok Dédestapolcsányban. A „Magvető” hittanos gyerektáborban nemcsak játék, kaland és nevetés várt a gyerekekre, hanem egy különleges, interaktív balesetmegelőzési program is! Rendőrök lepték el a hittantábort, játékosan tanították meg a gyerekeknek a biztonságot.
Rendőröktől tanulhattak a táborozók
Itt minden táborozó megtanulhatta a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kollégáitól hogyan őrizze meg magát és társait a váratlan balesetek ellen, miközben szórakozik és barátkozik.
Figyelj a környezetedre:
- Legyen szó túrázásról vagy játékhelyszínről, mindig nézz körül, hogy nincs-e valami veszélyes akadály, például laza kövek vagy csúszós részek.
- Használd a biztonsági felszerelést:
- Biciklizés, hegymászás vagy akár egyszerű futkározás közben is fontos a megfelelő védőfelszerelés, hogy elkerüld a sérüléseket.
- Kommunikáljatok egymással:
- Ha észreveszel valami bajt, azonnal szólj egy táborvezetőnek vagy barátodnak. A csapatmunka megóv mindenkit.
- Ismerd meg a vészhelyzeti szabályokat és a 112-es segélyhívó vonal helyes használatát:
- Tudni kell, hova kell menni és kit kell hívni, ha valaki megsérül vagy baleset történik.
- Ne feledd: egy kis odafigyeléssel a legnagyobb kaland is baleset nélkül ér véget!
- tette közzé a BVA Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány facebook oldalán.
