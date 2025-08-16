Megtanulták a túlélés titkát! Rendőrök lepték el a hittantábort – de senki sem ijedt meg…

Balesetmentes kalandok Dédestapolcsányban. A „Magvető” hittanos gyerektáborban nemcsak játék, kaland és nevetés várt a gyerekekre, hanem egy különleges, interaktív balesetmegelőzési program is! Rendőrök lepték el a hittantábort, játékosan tanították meg a gyerekeknek a biztonságot.

Interaktív balesetmegelőzési programban vehettek részt a táborozók a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság által.

Forrás: BVA Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány

Rendőröktől tanulhattak a táborozók

Itt minden táborozó megtanulhatta a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kollégáitól hogyan őrizze meg magát és társait a váratlan balesetek ellen, miközben szórakozik és barátkozik.

Figyelj a környezetedre:



Legyen szó túrázásról vagy játékhelyszínről, mindig nézz körül, hogy nincs-e valami veszélyes akadály, például laza kövek vagy csúszós részek.



Használd a biztonsági felszerelést:



Biciklizés, hegymászás vagy akár egyszerű futkározás közben is fontos a megfelelő védőfelszerelés, hogy elkerüld a sérüléseket.



Kommunikáljatok egymással:



Ha észreveszel valami bajt, azonnal szólj egy táborvezetőnek vagy barátodnak. A csapatmunka megóv mindenkit.



Ismerd meg a vészhelyzeti szabályokat és a 112-es segélyhívó vonal helyes használatát:



Tudni kell, hova kell menni és kit kell hívni, ha valaki megsérül vagy baleset történik.



Ne feledd: egy kis odafigyeléssel a legnagyobb kaland is baleset nélkül ér véget!

- tette közzé a BVA Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány facebook oldalán.

Ezek is érdekelhetik: