augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Megtanulták a túlélés titkát! Rendőrök lepték el a hittantábort – de senki sem ijedt meg…

Címkék#Kazincbarcikai Rendőrkapitányság#hittantábor#rendőrség#bűnmegelőzés

Ők már tudják, mit tegyenek veszély esetén. Így tanította meg a rendőrség a gyerekeket a túlélésre!

Balesetmentes kalandok Dédestapolcsányban.  A „Magvető” hittanos gyerektáborban nemcsak játék, kaland és nevetés várt a gyerekekre, hanem egy különleges, interaktív balesetmegelőzési program is! Rendőrök lepték el a hittantábort, játékosan tanították meg a gyerekeknek a biztonságot.

balesetmegelőzési programot szerveztek a rendőrök a táborozóknak
Interaktív balesetmegelőzési programban vehettek részt a táborozók a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság által.
Forrás: BVA Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány

Rendőröktől tanulhattak a táborozók

Itt minden táborozó megtanulhatta a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kollégáitól hogyan őrizze meg magát és társait a váratlan balesetek ellen, miközben szórakozik és barátkozik.
Figyelj a környezetedre:
 

  • Legyen szó túrázásról vagy játékhelyszínről, mindig nézz körül, hogy nincs-e valami veszélyes akadály, például laza kövek vagy csúszós részek.
     
  • Használd a biztonsági felszerelést:
     
  • Biciklizés, hegymászás vagy akár egyszerű futkározás közben is fontos a megfelelő védőfelszerelés, hogy elkerüld a sérüléseket.
     
  • Kommunikáljatok egymással:
     
  • Ha észreveszel valami bajt, azonnal szólj egy táborvezetőnek vagy barátodnak. A csapatmunka megóv mindenkit.
     
  • Ismerd meg a vészhelyzeti szabályokat és a 112-es segélyhívó vonal helyes használatát:
     
  • Tudni kell, hova kell menni és kit kell hívni, ha valaki megsérül vagy baleset történik.
     
  • Ne feledd: egy kis odafigyeléssel a legnagyobb kaland is baleset nélkül ér véget! 

- tette közzé a BVA Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány facebook oldalán.
Ezek is érdekelhetik:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu