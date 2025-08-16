Megjelentek a zsaruk a Miskolc-Perecesi nyári táborban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársai 2025. augusztus 14-én meglátogatták a Miskolc-Perecesi nyári tábor lakóit.

Játékosan oktatták a rendőrök a miskolci gyerekeket. Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrök az 50 gyermek figyelmét játékos formában hívták fel a nyári veszélyeken túlmenően a szerhasználat lehetséges egészségügyi és bűntetőjogi következményeire, de szóba kerültek -, tekintettel a közelgő iskolakezdésre - az iskolában használatukban korlátozott, illetve iskolába be nem vihető „tiltott” eszközök is.

A rendőr válaszol: hol a határ a diákcsíny és a zaklatás között?

A gyerekekkel folytatott interaktív foglalkozás során szó volt az ELFBAR, POCOBAR használaton túlmenően az iskolában és az online térben az iskolatársakkal és a pedagógusokkal kapcsolatosan „követendő” magatartásformákról is.

A szakemberek igyekeztek tisztázni, hogy hol a határ a diákcsíny és a zaklatás között.

Kezdődik az iskola

A foglalkozást követően bűnmegelőzési szerencsekerék, valamint „részeg szemüveges” ügyességi pálya várta a táborozókat. Reményeink szerint a foglalkozáson elhangzottak hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az új tanév a részvevő gyerekek számára bűnmegelőzési szempontból problémamentesen kezdődjön és így is teljen - írta közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

