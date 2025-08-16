augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

26°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnmegelőzés

2 órája

Megjelentek a zsaruk a Miskolc-Perecesi nyári táborban

Címkék#gyerek#ELFBAR#POCOBAR#miskolci#veszély

Játékosan oktatták a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei a miskolci gyerekeket.

Boon.hu
Megjelentek a zsaruk a Miskolc-Perecesi nyári táborban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársai 2025. augusztus 14-én meglátogatták a Miskolc-Perecesi nyári tábor lakóit.

Játékosan oktatták a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei a miskolci gyerekeket a Miskolc-Perecesi nyári táborban
Játékosan oktatták a rendőrök a miskolci gyerekeket. Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrök az 50 gyermek figyelmét játékos formában hívták fel a nyári veszélyeken túlmenően a szerhasználat lehetséges egészségügyi és bűntetőjogi következményeire, de szóba kerültek -, tekintettel a közelgő iskolakezdésre - az iskolában használatukban korlátozott, illetve iskolába be nem vihető „tiltott” eszközök is.

A rendőr válaszol: hol a határ a diákcsíny és a zaklatás között?

A gyerekekkel folytatott interaktív foglalkozás során szó volt az ELFBAR, POCOBAR használaton túlmenően az iskolában és az online térben az iskolatársakkal és a pedagógusokkal kapcsolatosan „követendő” magatartásformákról is. 

A szakemberek igyekeztek  tisztázni, hogy hol a határ a diákcsíny és a zaklatás között.

Kezdődik az iskola

A foglalkozást követően bűnmegelőzési szerencsekerék, valamint „részeg szemüveges” ügyességi pálya várta a táborozókat. Reményeink szerint a foglalkozáson elhangzottak hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az új tanév a részvevő gyerekek számára bűnmegelőzési szempontból problémamentesen kezdődjön és így is teljen - írta közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Még több hír a boon.hu oldalán:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu