Megvan az időpont! Már tudjuk, mikor, és hol szurkolhat Borsod büszkeségeinek

Korábban beszámoltunk róla, hogy hét év kihagyás után idén újra megrendezi az USPE (Európai Rendőr Sportszövetség) a rendőrök női kézilabda-Európa-bajnokságát. A magyar rendőrválogatottban mezőkeresztesi rendőrnők is helyet kaptak.

A magyar rendőrválogatott tagjai. Hamarosan együtt szurkolhatunk nekik

Forrás: Facebook / Magyar Rendőrség

Borsodi rendőrnők is a csapatban

Ábrahámi Kíra r. őrmester és Béres Eszter Fanni r. őrmester a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Mezőkeresztesi Rendőrőrs munkatársai a legjobbak között! Hajrá lányok! - osztotta meg korábban a Zsaru Magazin cikkét ezzel a szöveggel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalukon.

Hamarosan együtt szurkolhatunk nekik

„ Hamarosan kezdődik a VI. Női Rendőr Kézilabda Európa-bajnokság!

Helyszín: Balatonfüred, Balaton Szabadidő és Konferencia Központ

Időpont: 2025. szeptember 13-19.

A belépés ingyenes!

Várunk mindenkit sok szeretettel, szurkoljunk együtt a résztvevő csapatoknak egy izgalmas, sportélményekben gazdag rendezvényen! ” - osztotta meg a hírt a rendőrség facebook oldalukon.



