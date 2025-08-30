augusztus 30., szombat

Helyi közélet

3 órája

Megvan az időpont! Már tudjuk, mikor, és hol szurkolhat Borsod büszkeségeinek

Jól vésse az eszébe az időpontot! Szeptember 13-19. között együtt szurkolhatunk a magyar rendőri válogatott csapatnak, ahova két mezőzombori rendőrnőt is beválogattak.

Megvan az időpont! Már tudjuk, mikor, és hol szurkolhat Borsod büszkeségeinek

Szeptemberben együtt szurkolhatunk nekik (A kép illusztráció)

Fotó: MW

Korábban beszámoltunk róla, hogy hét év kihagyás után idén újra megrendezi az USPE (Európai Rendőr Sportszövetség) a rendőrök női kézilabda-Európa-bajnokságát. A magyar rendőrválogatottban mezőkeresztesi rendőrnők is helyet kaptak.

magyar rendőrválogatott tagjai
A magyar rendőrválogatott tagjai. Hamarosan együtt szurkolhatunk nekik
Forrás: Facebook / Magyar Rendőrség

Borsodi rendőrnők is a csapatban

Ábrahámi Kíra r. őrmester és Béres Eszter Fanni r. őrmester a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Mezőkeresztesi Rendőrőrs munkatársai a legjobbak között! Hajrá lányok! - osztotta meg korábban a Zsaru Magazin cikkét ezzel a szöveggel a  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalukon.

Hamarosan együtt szurkolhatunk nekik

„ Hamarosan kezdődik a VI. Női Rendőr Kézilabda Európa-bajnokság!

 Helyszín: Balatonfüred, Balaton Szabadidő és Konferencia Központ

 Időpont: 2025. szeptember 13-19.

 A belépés ingyenes!

Várunk mindenkit sok szeretettel, szurkoljunk együtt a résztvevő csapatoknak egy izgalmas, sportélményekben gazdag rendezvényen! 💙 ” - osztotta meg a hírt a rendőrség facebook oldalukon.


