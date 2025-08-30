3 órája
Megvan az időpont! Már tudjuk, mikor, és hol szurkolhat Borsod büszkeségeinek
Jól vésse az eszébe az időpontot! Szeptember 13-19. között együtt szurkolhatunk a magyar rendőri válogatott csapatnak, ahova két mezőzombori rendőrnőt is beválogattak.
Szeptemberben együtt szurkolhatunk nekik (A kép illusztráció)
Fotó: MW
Korábban beszámoltunk róla, hogy hét év kihagyás után idén újra megrendezi az USPE (Európai Rendőr Sportszövetség) a rendőrök női kézilabda-Európa-bajnokságát. A magyar rendőrválogatottban mezőkeresztesi rendőrnők is helyet kaptak.
Borsodi rendőrnők is a csapatban
Ábrahámi Kíra r. őrmester és Béres Eszter Fanni r. őrmester a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Mezőkeresztesi Rendőrőrs munkatársai a legjobbak között! Hajrá lányok! - osztotta meg korábban a Zsaru Magazin cikkét ezzel a szöveggel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalukon.
Hamarosan együtt szurkolhatunk nekik
„ Hamarosan kezdődik a VI. Női Rendőr Kézilabda Európa-bajnokság!
Helyszín: Balatonfüred, Balaton Szabadidő és Konferencia Központ
Időpont: 2025. szeptember 13-19.
A belépés ingyenes!
Várunk mindenkit sok szeretettel, szurkoljunk együtt a résztvevő csapatoknak egy izgalmas, sportélményekben gazdag rendezvényen! ” - osztotta meg a hírt a rendőrség facebook oldalukon.
