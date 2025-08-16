Új rendőri vezető, új irány? Ez történt a közbiztonsági fórumon!

Augusztus 13-án a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság új megbízott vezetője, dr. Sallai István r. alezredes két helyszínen – 10:00 órától a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon, majd 13:00 órától a Mezőcsáti Rendőrőrsön – tartotta meg első Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumát.

dr. Sallai István r. alezredes a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság új megbízott vezetője

Az eseményen a kapitányság osztályvezetői, a járások polgármesterei, a járási hivatal képviselői és a társszervek vezetői vettek részt. A kapitányságvezető bemutatkozott, ismertette az első félév eredményeit és a jövőbeli célokat, melyeket a jelenlévők örömmel és támogatásukkal fogadtak.



A fórum interaktív volt, számos kérdés és javaslat hangzott el, melyekre dr. Sallai István részletes válaszokat adott.

A közös cél változatlan: a települések biztonságának további erősítése - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.

