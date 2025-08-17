Gyerekkori dráma miatt választotta ezt a hivatást

Kádas Evelin őrmester, Tahitótfalu körzeti megbízottja egy gyerekkori, drámai élmény hatására döntötte el, rendőr lesz belőle, és elhatározásához hű is maradt. Feladatkörét testhezállónak érzi, és felidézett egy életmentést, amiben szintén volt jó adag dráma.

Közvetve a harag is lehet jó tanácsadó

– Kilencéves voltam, amikor teljesen váratlanul drámai élethelyzetbe csöppentem, bár úgy is mondhatnám, hogy tulajdonképpen az elszenvedője voltam. Ez a negatív élmény olyan nagy hatással volt rám, hogy utána eldöntöttem, ha nagy leszek, rendőr lesz belőlem – mondta Kádas Evelin, és felidézte az esetet, ami egy borsodi falu egyik mellékutcájában történt meg vele és nagyszülőjével.