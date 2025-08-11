Rémes hétfő: miskolci közlekedési információkkal indítunk

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján.

Miskolci közlekedési információk hétfőn.

Fotó: BNR

Lezárás a Bajcsy-Zsilinszky utcán

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

Arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.