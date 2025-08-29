augusztus 29., péntek

Fejlesztés

2 órája

Csuzda Gábor Szendrőn: Minden forintért meg kell küzdenünk

Címkék#iskolabővítés#országgyűlési képviselő#Dr Csuzda Gábor#szalagátvágás#szendrő város#általános iskola#református egyház#református iskola

Csuzda Gábor országgyűlési képviselő az állam és az egyház együttmunkálkodásának hasznossága mellett tett tanúbizonyságot. A politikus a szendrői református iskola avatási ünnepségén beszélt erről.

Boon.hu
Csuzda Gábor Szendrőn: Minden forintért meg kell küzdenünk

Iskolaátadó ünnepséget tartottak Szendrőn

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Szendrőben már a 16. század vége óta van iskolájuk a reformátusoknak, amit a huszadik század második felében megélt bezárást-megszűnést követően 2013-ban indítottak újra. Az azóta eltelt tucatnyi esztendő során az iskolaépületet több lépcsőben bővítették, gyarapították; mint most a beruházás átadásán elhangzott, összesen közel egymilliárd forint értékben. A református iskola teljes épületegyüttesének elkészültét pénteken délután ünnepelték az észak-borsodi településen.

Csuzda Gábor a megnyitón

Református iskola Szendrőben: „szinte befejezve”

Iskola-átadó ünnepséget tartottak a Fő utca elején található létesítményben, amelyen részt vett és felszólalt Barna Sándor püspök, Csuzda Gábor parlamenti képviselő, Kusnyir László esperes. A jelenlévők a diákok által színpadra állított népitánc-bemutatót láthattak, versmondást, fuvolajátékot. A beruházás történetét nyitó köszöntőjében Benke András lelkész ismertette. Mint elmondta, immár öt tabló van a falon az eddigi elballagott tanulók arcképeivel. A most lezárult bővítési fázis révén a maga részéről „szinte befejezettnek érzi” a 2014-ben megindult építkezést az egy hektáros területen.

Csuzda Gábor volt a politikus-vendége a rendezvénynek, aki bár a Fidesz-KDNP Vas megyei képviselőjeként ül néhány hete a parlamentben, ide, Borsodba, Szendrő környékére tartozónak vallja magát – derült ki a szavaiból. 

– Minden egyes forintért meg kell küzdenünk, amit fejlesztésre ide akarunk hozni a térségbe. – Az országgyűlési képviselő leszögezte, „az állam és az egyház együttműködése olyan értéke az elmúlt évtizedeknek, amire lehet jövőt építeni”. – Hiszek abban, hogy a legjobb kezekben van az egyháznál az oktatás.

Református iskola avató Szendrőn

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Egy másik, közelmúltbeli szendrői egyházi avatóünnepséget örökített meg videón a Boon.hu idén július 22-én:

 

