Termékvisszahívás

41 perce

Ha ilyet vettél, azonnal dobd ki! - Rákkeltő anyag miatt hívták vissza a terméket

Címkék#rákkeltő anyag#rákkeltő#termékvisszahívás#termék#visszahívás

Egy termék visszahívására voltak kénytelenek. Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye állt fenn, ezért az eszköznek nem volt maradása a piacon.

Boon.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a TEDi Árukereskedelmi Kft. egy termék visszahívását kezdeményezte, ugyanis az rákkeltő anyag kioldódásának veszélyét rejthette magában. A Habkanál elnevezésű termékből határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki.

Rákkeltő anyagot találtak a termékben.
Rákkeltő anyag miatt hívták vissza a terméket
Forrás: nkfh.gov.hu

Rákkeltő anyag a termékben

- A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi – írják az NKFH hivatalos weboldalán.

Ez volt a Habkanálban

A primer aromás aminok (PAA) olyan szerves vegyületek, amik az élelmiszerbe kerülve rákkeltő hatásúak lehetnek.

Ezek a vegyületek a műanyaggyártás, festékgyártás, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (például: műanyag evőeszközök) előállítása során használják.

 

