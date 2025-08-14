Ha ilyet vettél, azonnal dobd ki! - Rákkeltő anyag miatt hívták vissza a terméket

Rákkeltő anyag a termékben

- A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi – írják az NKFH hivatalos weboldalán.

Ez volt a Habkanálban

A primer aromás aminok (PAA) olyan szerves vegyületek, amik az élelmiszerbe kerülve rákkeltő hatásúak lehetnek.

Ezek a vegyületek a műanyaggyártás, festékgyártás, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (például: műanyag evőeszközök) előállítása során használják.