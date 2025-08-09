A napfény, a víz és a nyár találkozott a festői Rakaca-tónál – fotókkal, videóval

Idén már harmadik alkalommal rendezték meg a nagy sikerű Rakaca-tavi vízi karnevált, amely tökéletes kikapcsolódást kínált a nyári hőségben. Az Aktív Magyarország segítségével a Szendrő Városi Sport Klub bővített hajóparkkal várja a kenuzni, kajakozni, SUP-ozni vágyó érdeklődőket. A résztvevők gyalog- és kerékpártúrák, valamint vízi sportok közül választhattak, miközben a Rakaca-víztározó festői környezete és a változatos programok garantálták a felejthetetlen élményeket.

Bárki kipróbálhatta a vízi sportokat a Rakaca-víztározón.

Fotó: Vajda János

A Rakaca-víztározó partján is egymást érték a programok

A nap folyamán a vízi lehetőségek mellett több távú gyalog- és kerékpártúra szerepelt, így a környék természeti és kulturális kincseit is megismerhették a résztvevők. A vízi sportok szerelmesei kajak-, kenu- és SUP-túrákon indulhattak 5 vagy 10 kilométeres távokon.

Idén 150-en regisztráltak előzetesen, a vízi programokat óránkénti beosztással szerveztük, mert egyszerre körülbelül 30 ember tud biztonságosan vízre szállni

– nyilatkozta a boon.hu-nak ifj. Antal Ferenc, a Szendrői Természetjáró Szakosztály részéről.