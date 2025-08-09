1 órája
A napfény, a víz és a nyár találkozott a festői Rakaca-tónál – fotókkal, videóval
Augusztus 9-én ismét megrendezték a nyár egyik legizgalmasabb eseményét a Cserehát festői szegletében. A Rakaca-víztározó partján sportos vízi és szárazföldi kalandok várták a látogatókat, a harmadik vízi karnevál sokakat csábított a nyári forróságban.
A Rakaca-tó és környezete lenyűgöző látvány
Fotó: Vajda János
Idén már harmadik alkalommal rendezték meg a nagy sikerű Rakaca-tavi vízi karnevált, amely tökéletes kikapcsolódást kínált a nyári hőségben. Az Aktív Magyarország segítségével a Szendrő Városi Sport Klub bővített hajóparkkal várja a kenuzni, kajakozni, SUP-ozni vágyó érdeklődőket. A résztvevők gyalog- és kerékpártúrák, valamint vízi sportok közül választhattak, miközben a Rakaca-víztározó festői környezete és a változatos programok garantálták a felejthetetlen élményeket.
A Rakaca-víztározó partján is egymást érték a programok
A nap folyamán a vízi lehetőségek mellett több távú gyalog- és kerékpártúra szerepelt, így a környék természeti és kulturális kincseit is megismerhették a résztvevők. A vízi sportok szerelmesei kajak-, kenu- és SUP-túrákon indulhattak 5 vagy 10 kilométeres távokon.
Idén 150-en regisztráltak előzetesen, a vízi programokat óránkénti beosztással szerveztük, mert egyszerre körülbelül 30 ember tud biztonságosan vízre szállni
– nyilatkozta a boon.hu-nak ifj. Antal Ferenc, a Szendrői Természetjáró Szakosztály részéről.
Az előző évek tapasztalatai alapján bővítettük a kínálatot, mert a kenuzás, kajakozás, SUP mellett szerettünk volna több szárazföldi élményt is adni. Van kerékpáros ügyességi pálya az Edelényi Rendőrkapitányság jóvoltából, autószimulátor, egészségügyi állapotfelmérés, speciális látásvizsgálat, és a Magyar Tartalékosok Szövetsége is izgalmas honvédelmi bemutatókkal készült.
Vízi Karnevál a Rakaca-tónálFotók: Vajda János
Már 15 éve engedték vízre az első hajókat
A szakosztály első túrakenuit még 15 évvel ezelőtt szerezték be pályázati támogatással, és először nem is hagyományos módon, hanem a nagy árvíz idején használták őket. Ifj. Antal Ferenc elmondta, hogy azóta folyamatosan fejlesztik a flottát.
Három éve volt egy nagyobb fejlesztés, akkor négy hajó, túrakajak és SUP deszkák kerültek a birtokunkba.
Az egyre sikeresebb rendezvényeknek, valamint a Csereháti kerékpáros vándortábornak köszönhetően ezt a flottát is kinőtték, így most újabb két hétszemélyes hajóval, valamint – mivel a víztározó másodlagos ivóvízbázis, így motoros eszköz nem használható rajta – egy elektromos csónakkal bővült a hajóállomány az edelényi görögkatolikus iskola jóvoltából.
A hajók szinte családtagok, mindegyik nevet kapott – a vízi karnevál keretein belül keresztelték meg őket – így csatlakozott Jónás, az Esztramos, a Rakacai Vöcsök leső, a Mókus ladik, a Vitéz bárka, a Csereháti Hullámszántó és a Noé a flottához. A csónakokat és felszereléseket a Szendrői Természetjáró Szakosztály önkéntesei tartják karban, akik szabadidejükben végzik ezt a munkát.
Van, aki itt szeret bele egy életre a vizes sportokba
Szabó Hanna Sára és Demkó Liza Edelényből érkeztek szüleik kíséretében.
A barátnőnk szervező, így jöttünk mi is. Én most ültem először ilyenben, nagyon élveztem!
– mesélte Hanna.
Most kifújjuk magunkat, utána SUP-ozunk, és szeretnénk még egyszer vízre szállni.
Ifj. Antal Ferenc megjegyezte, hogy sokan ezen a festői tavon szeretnek bele a vízi sportokba.
Többször előfordult, hogy a vándortáboros gyerekek később visszatértek a szüleikkel, mert annyira tetszett nekik az élmény.
„A Rakaca-víztározó a térség ékköve”
Szaniszló János, Szendrő polgármestere büszkén mondta, hogy a Szendrői Természetjáró Szakosztály egész évben aktív, 4–5 nagyobb rendezvényt szervez.
Ez a vízi esemény mára egyre népszerűbb, ami nem csoda, hiszen a Rakaca-víztározó a térség igazi gyöngyszeme. Fontos, hogy az itt élők – fiatalok és idősebbek egyaránt – kapjanak lehetőséget a kikapcsolódásra, sportolásra.
Ha valaki pedig ezek után kedvet kapott a festői Rakaca-víztározón vízre szállni, előzetes bejelentkezéssel bármikor megteheti, hiszen a Szendrői Természetjáró Szakosztály készséggel fogadja az érdeklődőket.
