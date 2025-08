Kavalkáddal robban be az augusztus Borsodba: vásár, fesztivál, veterán autók, minden lesz a hétvégén!

A programok széles kínálata áll rendelkezésére annak, aki ki szeretne kikapcsolódni és lazítani augusztus 2-án és 3-án.

A bogácsi fürdő megtelik programokkal és érdeklődőkkel. Forrás: Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

Fantasztikus programok lesznek a Bogácsi Fürdőfesztiválon

Változatos programokkal várják az érdeklődőket a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőben a hétvégén. Augusztus 2-án izgalmas, szórakoztató felnőtt- és gyerekprogramokkal, koncertekkel és Fürdő Szépe választással várja az érdeklődőket. A fesztivál helyszínén kilenc medence található, hat gyógyvizes és kettő gyermek- és úszómedence. A programon nemcsak játékos vetélkedőkkel, hanem koncerttel is várják a vendégeket. Augusztus másodikán, szombaton a Bikini együttes fog fellépni, ami garantálja a kiváló hangulatot.

A Mályi plázson lazíthatunk

A lélek útjait járhatjuk - ha szeretnénk - hangtálak segítségével. A Mályi plázson augusztus 2-án szombaton, 16 órától 19 óráig a test és lélek ellazítására várják az érdeklődőket. A programon az illatok és illóolajok érzékelésével segít egyensúlyba kerülni Léportné Rozsnyai Enikő. A hangtálak Tóth Murányi Laura közreműködésével nem csak a fül, hanem a test által érzékelhető rezgésekkel simítják el a feszültséget.

Veterán járművek paradicsoma lesz Szendrő

Szendrő városa ad otthont augusztus 2-án szombaton, a 2+2 Ütem Veteránjármű-találkozónak, ahol a rendszerváltás előtti korszak autói, motorjai és buszai vonulnak fel. A kisvárosban felbőgnek a régi idők motorjai, de a látogatók nemcsak bemutatóra készülhetnek. A programok helyszíne a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola udvara. A hivatalos megnyitó tíz órakor lesz, amelyet szórakoztató műsor követ a Szendrői Majorette csoport előadásában. A látogatók délelőtt különböző járműteszteken vehetnek részt, ahol felnőttek és gyerekek egyaránt kipróbálhatják tudásukat. A bemutatón közelről is meg lehet majd csodálni a régi idők autóit, motorjait, sőt, akár egy legendás Ikarus nosztalgiabusszal is be lehet járni a várost annak, aki nem saját veteránautóval érkezik.

Egy 1979-es veterán gépjármű a Miskolci Régiségvásáron.

Fotó: Vajda János

Túra a legszebb tájakon

Délután egy autós-motoros túra indul a környék legszebb helyszíneire. A mintegy hetvenöt kilométeres útvonal Szendrőből Komjátin és Rakacán át vezet Szalonnára, majd onnan vissza a városba. A túra során több különleges megálló is lesz: a komjáti Fáy-kúria, Debréte – Magyarország legkisebb települése – és a festői rakacai víztározó. A résztvevők este öt órára érkeznek vissza Szendrőbe, ahol díjátadóval zárul a nap.