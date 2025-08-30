augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kalandnap

36 perce

A legújabb technológiák és változatos programok vártak a Bosch kalandnapján - képek, videó

Címkék#tesztpálya#munkatárs#EBike#esemény

Minden korosztály számára remek élményt nyújtott a Bosch Jövőbarát Tech Kalandnap. A programra rengetegen voltak kíváncsiak

Boon.hu
A legújabb technológiák és változatos programok vártak a Bosch kalandnapján - képek, videó

Minden korosztály jól érezte magát szombaton, a Deák téren

Fotó: Vajda János

Augusztus 30-án, szombaton rendezte meg a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. a Bosch Jövőbarát Tech Kalandnapot a Deák téren. A program látogatói részt vehettek a Bosch City Challenge városi kalandjátékán, kipróbálhatták az elektromos kerékpár tesztpályát, a VR-szemüveges eBike-ot és a reflexfalat. A rendezvényen továbbá átadták a Bosch miskolci járműipari vállalat munkatársai által felújított, évelő növényekkel és fákkal beültetett Deák téri parkot.

Színes programok várták az érdeklődőket a Bosch Jövőbarát Tech Kalandnapon
Színes programok várták az érdeklődőket a Bosch Jövőbarát Tech Kalandnapon
Fotó: Vajda János

Nem mindennapi programok várták az érdeklődőket.

Évek óta jelen vagyunk Miskolc életében nemcsak szakmai rendezvényeken, hanem karitatív programokon is. Ez a mai alkalom a kettő ötvözése, amikor is játékos módon mutatjuk meg azt, hogy mi a fontos a fenntarthatóságban, illetve hogyan tudunk a mindennapi életben ehhez hozzájárulni

 – mondta Schuszter Szabina, a Robert Bosch Energy & Body Systems Kft. Miskolc HR vezetője

A környezettudatos gondolkodást népszerűsítő eseményen részvevők kipróbálhatták az elektromos kerékpár tesztpályát, a reflexfalon megmérettethették koordinációs és koncentrációs képességeiket, VR-szemüveges eBike-on tekerhettek a Bükk hegységben, az interaktív zöld standon pedig a gyerekek játékos módon tanulhattak többek között a szelektív hulladékgyűjtésről és a környezetvédelemről. 

Bosch Jövőbarát Tech Kalandnap a Deák téren 08.30.

Fotók: Vajda János

Az eseményen átadták a gyár munkatársai által felújított, évelő növényekkel és fákkal beültetett Deák téri parkot. A vállalat munkatársai az eseményt megelőző héten közel 150 tő évelő növényt és fát ültettek el, talajtakarást végeztek. Lefestették továbbá a téren található padokat, hulladékgyűjtőket és korlátokat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu