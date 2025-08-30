36 perce
A legújabb technológiák és változatos programok vártak a Bosch kalandnapján - képek, videó
Minden korosztály számára remek élményt nyújtott a Bosch Jövőbarát Tech Kalandnap. A programra rengetegen voltak kíváncsiak
Minden korosztály jól érezte magát szombaton, a Deák téren
Fotó: Vajda János
Augusztus 30-án, szombaton rendezte meg a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. a Bosch Jövőbarát Tech Kalandnapot a Deák téren. A program látogatói részt vehettek a Bosch City Challenge városi kalandjátékán, kipróbálhatták az elektromos kerékpár tesztpályát, a VR-szemüveges eBike-ot és a reflexfalat. A rendezvényen továbbá átadták a Bosch miskolci járműipari vállalat munkatársai által felújított, évelő növényekkel és fákkal beültetett Deák téri parkot.
Nem mindennapi programok várták az érdeklődőket.
Évek óta jelen vagyunk Miskolc életében nemcsak szakmai rendezvényeken, hanem karitatív programokon is. Ez a mai alkalom a kettő ötvözése, amikor is játékos módon mutatjuk meg azt, hogy mi a fontos a fenntarthatóságban, illetve hogyan tudunk a mindennapi életben ehhez hozzájárulni
– mondta Schuszter Szabina, a Robert Bosch Energy & Body Systems Kft. Miskolc HR vezetője
A környezettudatos gondolkodást népszerűsítő eseményen részvevők kipróbálhatták az elektromos kerékpár tesztpályát, a reflexfalon megmérettethették koordinációs és koncentrációs képességeiket, VR-szemüveges eBike-on tekerhettek a Bükk hegységben, az interaktív zöld standon pedig a gyerekek játékos módon tanulhattak többek között a szelektív hulladékgyűjtésről és a környezetvédelemről.
Az eseményen átadták a gyár munkatársai által felújított, évelő növényekkel és fákkal beültetett Deák téri parkot. A vállalat munkatársai az eseményt megelőző héten közel 150 tő évelő növényt és fát ültettek el, talajtakarást végeztek. Lefestették továbbá a téren található padokat, hulladékgyűjtőket és korlátokat.