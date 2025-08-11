augusztus 11., hétfő

1 órája

Ez a "trón" Nyéken áll. De hogy mire való? Az agyad eldobod!

Címkék#facebook#vécé#nyék#látvány

Sok mindent láttunk már, de ilyet még nem. Egyedi módját választotta valaki, hogy könnyítsen magán.

A közösségi oldalon tették közzé egy miskolci csoportban a képet, ami sokak megrökönyödését váltotta ki. Már csak kínjukban viccelődni tudtak rajta a hozzászólók. Ez a pottyantós annyira durva, hogy a fal adja a másikat!

pottyantós vécé, nyék
A víz közelében találtak valami olyat Nyéken, ami megrökönyödést keltett. Egyedi pottyantós vécére gyanakodnak.
Fotó: BOON

Versbe foglalták a sokkoló látványt - egyedi pottyantós Nyéken

Valahol Nyéken,

A tó közelében

Luk van egy széken.

Ugyan nem egy stégen,

De a víz közelében.

Ráülni… vajon szégyen?

Egyáltalán higiénikus ez kérem?

- tette fel a kérdést rímbe foglaltan a posztoló.

pottyantós vécé, nyék
Széknek a közepét vágták ki. A kommentelők „egyedi” pottyantós vécére gyanakodnak.
Forrás: Új Miskolcon láttam facebook csoport

Erős véleményük volt a miskolci csoporttagoknak

Még mindig jobb mint ha szanaszét hagynák

- jegyezte meg egy hozzászóló.

A magyaroknál nincs találékonyabb😀

- tette hozzá egy másik kommentelő.

A 21 dik századi pottyantós budija 🤔☝️

- nevetgéltek rajta.

