Ez a "trón" Nyéken áll. De hogy mire való? Az agyad eldobod!

A közösségi oldalon tették közzé egy miskolci csoportban a képet, ami sokak megrökönyödését váltotta ki. Már csak kínjukban viccelődni tudtak rajta a hozzászólók. Ez a pottyantós annyira durva, hogy a fal adja a másikat!

A víz közelében találtak valami olyat Nyéken, ami megrökönyödést keltett. Egyedi pottyantós vécére gyanakodnak.

Fotó: BOON

Versbe foglalták a sokkoló látványt - egyedi pottyantós Nyéken

Valahol Nyéken, A tó közelében Luk van egy széken. Ugyan nem egy stégen, De a víz közelében. Ráülni… vajon szégyen? Egyáltalán higiénikus ez kérem?

- tette fel a kérdést rímbe foglaltan a posztoló.

Széknek a közepét vágták ki. A kommentelők „egyedi” pottyantós vécére gyanakodnak.

Forrás: Új Miskolcon láttam facebook csoport

Erős véleményük volt a miskolci csoporttagoknak

Még mindig jobb mint ha szanaszét hagynák

- jegyezte meg egy hozzászóló.

A magyaroknál nincs találékonyabb😀

- tette hozzá egy másik kommentelő.

A 21 dik századi pottyantós budija 🤔☝️

- nevetgéltek rajta.

Ezek is érdekelhetik: