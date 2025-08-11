1 órája
Ez a "trón" Nyéken áll. De hogy mire való? Az agyad eldobod!
Sok mindent láttunk már, de ilyet még nem. Egyedi módját választotta valaki, hogy könnyítsen magán.
A közösségi oldalon tették közzé egy miskolci csoportban a képet, ami sokak megrökönyödését váltotta ki. Már csak kínjukban viccelődni tudtak rajta a hozzászólók. Ez a pottyantós annyira durva, hogy a fal adja a másikat!
Versbe foglalták a sokkoló látványt - egyedi pottyantós Nyéken
Valahol Nyéken,
A tó közelében
Luk van egy széken.
Ugyan nem egy stégen,
De a víz közelében.
Ráülni… vajon szégyen?
Egyáltalán higiénikus ez kérem?
- tette fel a kérdést rímbe foglaltan a posztoló.
Erős véleményük volt a miskolci csoporttagoknak
Még mindig jobb mint ha szanaszét hagynák
- jegyezte meg egy hozzászóló.
A magyaroknál nincs találékonyabb😀
- tette hozzá egy másik kommentelő.
A 21 dik századi pottyantós budija 🤔☝️
- nevetgéltek rajta.
