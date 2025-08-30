augusztus 30., szombat

Döbbenet

1 órája

Senki sem beszél róla, pedig ez a büdös vendég az otthonainkban szeretne áttelelni!

Ahogy rövidülnek a nappalok és beköszönt az ősz, láthatatlan vendégek indulnak meg otthonaink felé. A hűvösebb idő beköszöntével bukkannak fel, és beköltöznének közénk. Vagy már be is költöztek?

Boon.hu
Senki sem beszél róla, pedig ez a büdös vendég az otthonainkban szeretne áttelelni!

A legkisebb résben is jól elvan a hívatlan látogató

Forrás: MW

A titokzatos betolakodó nem más, mint az ázsiai márványospoloska, amely évről évre inváziószerűen jelennek meg ősszel és tavasszal. Az emberre ugyan veszélytelenek, mégis bosszantó társaságot jelentenek. Nemcsak a jelenlétük zavaró, hanem a védekezésük során kibocsátott szag is feledhetetlen.

A poloska az otthonainkban szeretné túlélni a telet.
Bár nem veszélyes az emberre, kellemetlen a poloska jelenléte az otthonunkban.
Forrás: MW

Miért éppen ősszel támad a poloska?

A poloskák egész nyáron a kertekben és a természetben élnek, de amikor lehűl az idő, biztonságos rejtekhelyet keresnek. Ekkor vándorolnak be a házakba, ahol a legkisebb rések is menedéket nyújthatnak számukra.

Amikor hűvösre fordul az idő, megpróbálnak olyan helyre húzódni, ahol túlélhetik a telet. Azok az egyedek, amelyeknek ez sikerül, tavasszal előbújnak. A rosszul szigetelt házak tökéletes menedéket jelentenek a poloskák számára a téli hónapokban

– nyilatkozta a boon.hu-nak Kiss János bogármérnök. Ősszel keresik a menedéket a hideg elől, akiknek pedig sikerült az otthonunkban áttelelni, azok tavasszal jönnek elő.

Miért nehéz megszabadulni tőlük?

A poloskák egyik legnagyobb fegyvere a szagkibocsátás. Ha megfogjuk vagy eltapossuk őket, erős, büdös anyagot engednek ki, amit szinte lehetetlen elviselni. Bár nem csípnek és nem terjesztenek betegséget, a tömeges megjelenésük, valamint a szaguk miatt sokak életét megkeserítik.

Mit tehetünk ellenük?

A szakértő szerint a megelőzés a legfontosabb.

  • Szigetelés: érdemes alaposan átnézni az ablakokat és ajtókat, megszüntetni a réseket, ahol a rovarok bejuthatnak.
  • Rovarhálók: a nyílászárókra szerelt hálók szintén segíthetnek távol tartani a kéretlen vendégeket.

Ha mégis bejutnak a lakásba, a legfontosabb, hogy ne tapossuk el őket. A legjobb, ha porszívóval gyűjtjük össze, vagy óvatosan távolítjuk el őket.

A ragacsos felületek vonzzák a kéretlen betolakodókat

A csótánycsapda hasznos lehet a poloskák elfogására, mivel azok vonzódnak a ragacsos felületekhez 

– mondta Kiss János. Ez sokak számára meglepő lehet, hiszen nem rovarirtószerként ismert, mégis hatékony lehet az otthoni védekezésben. Egy-két poloska megjelenése nem feltétlenül ok az aggodalomra, de ha naponta tucatnyi bukkan fel a lakásban, érdemes szakember segítségét kérni. A rovarirtók célzott módszerekkel tudják csökkenteni a lakásban megbúvó állományt.

Természetes praktikák poloska ellen?

Sokan esküsznek illóolajokra – például levendula- vagy mentaolajra –, illetve az ecetes vízzel történő permetezésre, amellyel a nyílászárók környékét kezelik. Ezek nem nyújtanak teljes védelmet, de segíthetnek csökkenteni a rovarok bejutását.

