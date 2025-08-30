Mit lehetne kifesteni vasárnap, talán egy pólót? Vagy többet?

Pólófestő Workshopok a Redesign Divatsuliban, a lehetőség most hétvégén, vasárnap délelőtt-déltájban érhető el az érdeklődő gyerekek számára Miskolcon. Pólófestés aztán majd lesz még két további hétvégén is.

Pólófestés Miskolcon, gyerekeknek

Forrás: Facebook

Pólófestés mesterfokon

Pólófestő Workshopok a Redesign Divatsuliban! – hirdeti magát a megyeszékhelyen működő divatiskola, amely nemrégiben például hulladékokból, azaz szemétből készült ruhák látványos divatbemutatójával vétette észre magát.