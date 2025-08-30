augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

30 perce

Mit lehetne kifesteni vasárnap, talán egy pólót? Vagy többet?

Címkék#redesign#gyerekeknek szól#textilfestés#festés#póló#workshop#divat

Workshopokra invitálják az érdeklődő gyerekeket Miskolcon. Pólófestésre oktatnak most vasárnap, aztán még két további hétvégén.

Boon.hu
Mit lehetne kifesteni vasárnap, talán egy pólót? Vagy többet?

Pólófestés Miskolcon, gyerekeknek

Forrás: Facebook

Pólófestő Workshopok a Redesign Divatsuliban, a lehetőség most hétvégén, vasárnap délelőtt-déltájban érhető el az érdeklődő gyerekek számára Miskolcon. Pólófestés aztán majd lesz még két további hétvégén is.

pólófestés
Pólófestés Miskolcon, gyerekeknek
Forrás:  Facebook

Pólófestés mesterfokon

Pólófestő Workshopok a Redesign Divatsuliban! – hirdeti magát a megyeszékhelyen működő divatiskola, amely nemrégiben például hulladékokból, azaz szemétből készült ruhák látványos divatbemutatójával vétette észre magát.

Készíts menő pólót a sulikezdésre! – szól a hétvégi rendezvény felhívása. „Próbálj ki akár többféle technikát, valósítsd meg a képzeletedet és varázsolj egy olyan pólót, amiből biztos, hogy nincs senki másnak! Vagy hozd el a barátnődet és készítsetek matchy-matchy pólókat! Jelentkezz Early bird és készíts egy kulcstartót is hulladék farmerből!”

Választható időpontok:

  • Augusztus 31. vasárnap 10.00-13.00 (Early bird: augusztus 25.)
  • Szeptember 6. szombat 10.00-13.00 (Early bird: szeptember 1.)
  • Szeptember 21. vasárnap 10.00-13.00 (Early bird: szeptember 15.)

Az esemény Facebook-oldalán megtalálhatók az árak és egyéb tudnivalók, valamint az, hogy milyen e-mail címen lehet jelentkezni a megadott dátumokra.

Az áprilisi „Klímaújítók: Változtass, hogy változzon!” divatbemutató képeiből

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu