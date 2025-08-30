30 perce
Mit lehetne kifesteni vasárnap, talán egy pólót? Vagy többet?
Workshopokra invitálják az érdeklődő gyerekeket Miskolcon. Pólófestésre oktatnak most vasárnap, aztán még két további hétvégén.
Pólófestés Miskolcon, gyerekeknek
Forrás: Facebook
Pólófestő Workshopok a Redesign Divatsuliban, a lehetőség most hétvégén, vasárnap délelőtt-déltájban érhető el az érdeklődő gyerekek számára Miskolcon. Pólófestés aztán majd lesz még két további hétvégén is.
Pólófestés mesterfokon
Pólófestő Workshopok a Redesign Divatsuliban! – hirdeti magát a megyeszékhelyen működő divatiskola, amely nemrégiben például hulladékokból, azaz szemétből készült ruhák látványos divatbemutatójával vétette észre magát.
Készíts menő pólót a sulikezdésre! – szól a hétvégi rendezvény felhívása. „Próbálj ki akár többféle technikát, valósítsd meg a képzeletedet és varázsolj egy olyan pólót, amiből biztos, hogy nincs senki másnak! Vagy hozd el a barátnődet és készítsetek matchy-matchy pólókat! Jelentkezz Early bird és készíts egy kulcstartót is hulladék farmerből!”
Választható időpontok:
- Augusztus 31. vasárnap 10.00-13.00 (Early bird: augusztus 25.)
- Szeptember 6. szombat 10.00-13.00 (Early bird: szeptember 1.)
- Szeptember 21. vasárnap 10.00-13.00 (Early bird: szeptember 15.)
Az esemény Facebook-oldalán megtalálhatók az árak és egyéb tudnivalók, valamint az, hogy milyen e-mail címen lehet jelentkezni a megadott dátumokra.