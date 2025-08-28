Ki nem találná, mi előtt emeli meg a kalapját az államtitkár Borsodban + fotók, videó

Citroën C3 a személykocsi pontos típusjele, a francia autót nemrég vásárolta a neves francia gyártó kínálatából a Kissikátor Község Polgárőr Egyesület. Az anyagi forrást hozzá az állami Falusi Civil Alap programja biztosította. A járművet már az elmúlt napokban-hetekben elkezdték használni az északnyugat-borsodi kistelepülés polgárőrei, de csütörtökön a régióba látogató illetékes államtitkár jelenlétében „fel is avatták”.

Gyopáros Albert adta át jelképesen a kocsit a kissikátori polgárőröknek.

Fotó: Vajda János

A polgárőrök új autóval járhatják Kissikátor utcáit

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos tett körutat a mai napon az Ózdtól nyugatra eső községekben. Előbb Kissikátorban a helyi polgárőr-egyesület rendezvényén vett részt, majd megtekintette Hangonyban a falu szélén nemrég felállított játszóteret, végül az ugyanezen a településen kora este tartott politikai fórumon vett részt. Mint a meghívóból kiderült, az utóbb említett rendezvény célja az volt: „közvetlen egyeztetési lehetőséget biztosítani a településvezetők és a kormányzat között a helyi fejlesztési lehetőségekről, a településfejlesztési programok – köztük a Magyar Falu Program – eredményeiről, valamint a jövőbeli tervekről”.