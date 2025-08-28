1 órája
Ki nem találná, mi előtt emeli meg a kalapját az államtitkár Borsodban + fotók, videó
Új autóval gazdagodott Kissikátor település civil rendfenntartó egysége. A helyi polgárőr-egyesület pályázaton nyert pénzt egy Citroën gépjárműre, amit most Gyopáros Alpár államtitkár jelenlétében adtak át.
Citroën C3 a személykocsi pontos típusjele, a francia autót nemrég vásárolta a neves francia gyártó kínálatából a Kissikátor Község Polgárőr Egyesület. Az anyagi forrást hozzá az állami Falusi Civil Alap programja biztosította. A járművet már az elmúlt napokban-hetekben elkezdték használni az északnyugat-borsodi kistelepülés polgárőrei, de csütörtökön a régióba látogató illetékes államtitkár jelenlétében „fel is avatták”.
A polgárőrök új autóval járhatják Kissikátor utcáit
Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos tett körutat a mai napon az Ózdtól nyugatra eső községekben. Előbb Kissikátorban a helyi polgárőr-egyesület rendezvényén vett részt, majd megtekintette Hangonyban a falu szélén nemrég felállított játszóteret, végül az ugyanezen a településen kora este tartott politikai fórumon vett részt. Mint a meghívóból kiderült, az utóbb említett rendezvény célja az volt: „közvetlen egyeztetési lehetőséget biztosítani a településvezetők és a kormányzat között a helyi fejlesztési lehetőségekről, a településfejlesztési programok – köztük a Magyar Falu Program – eredményeiről, valamint a jövőbeli tervekről”.
Új játszótere van Hangony településnekFotók: Vajda János
A Boon.hu-nak az előbbi eseményen volt alkalma figyelemmel kísérni a kormányzati illetékes látogatását. Kissikátorban egy új autót adtak át rendeltetésének, amely a jövőben a polgárőrség munkáját fogja segíteni. Elhangzott, a Kissikátor Község Polgárőr Egyesület több mint három évtizeddel ezelőtt (1993) az országban a hasonló szervezetek sorában az elsők között jött létre, és működik azóta is, változó intenzitással; az utóbbi időben igen aktívan. Mint Kocsik Bertalan elnök ismertette, településükön – megítélése szerint legalább részben az egyesületüknek betudhatóan – jószerével „nincs is bűnözés”. Ők mindenesetre rendszeresen járőröznek a község utcáin, rendezvényeket biztosítanak, akárcsak focimeccseket, környező településeken is, vagy például „az időseket szállítják járművel a szentmisére vasárnaponként”. Látható, tevékenységükhöz már régóta szükség volt autóra, eddig jobbára a rendőrségtől „levetett” kocsikat használtak – de most itt a vadonatúj, hófehér Citroën, hátsó falán a friss matricával: „Együtt a közbiztonságért”.
A kis ünnepségen, amin jelen volt Kocsik László polgármester mellett Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője, valamint Csuzda Gábor országgyűlési képviselő, Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke.
Nyugdíjas rendőrautó, szakadt Niva
– Nagyon hálásak vagyunk Magyarország kormányának – ezt a gondolatot gyakorlatilag azonos módon fogalmazta meg egymás követő köszöntőbeszédében Kocsik Bertalan és Kocsik László.
Csuzda Gábor pedig arról beszélt, hogy a most ünnepelt állami programok révén „nem csak az épületeket, utakat tudjuk megújítani, hanem közösségeket is”. Mint utalt rá, féltucatnyi másik környékbeli településen is hasonló fejlesztések történtek mostanában a polgárőrök háza táján: hol irodafelújítás, hol autóvásárlás, hol közösségi program finanszírozása formájában.
Polgárőrautót adtak át KissikátoronFotók: Vajda János
– Cél a faluban élők életminőségének javítása. Ennek eszköze, hogy folyamatos párbeszédben legyünk a polgármesterekkel és országgyűlési képviselőkkel – mondta Gyopáros Alpár, aki Borsodot a „legaprófalvasabb megyeként” aposztrofálta .– Fontos munkát végeznek a falusi civil szervezetek, mindegyik előtt megemeljük a kalapunkat. A polgárőrökről különösképp elmondható, hogy kvázi-közfeladatot látnak el. – Ami a konkrét, autóbeszerzésre vonatkozó pályázati támogatást illeti, erre utalva elmondta: – Nyugdíjas rendőrautó, szakadt Niva... van még bőven fejlesztenivaló sok más településen, nem állunk meg.
