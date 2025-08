A nőiség megélése tudatos is lehet

A podcast vendégei a tudatos nőiesség témakörét járták körbe, szó volt a női ciklusról és a hormonegyensúlyról is.

A podcast vendégei: dr. Posta Alexandra szakgyógyszerész, hormonegyensúly tanácsadó és funkcionális táplálkozási szakértő és Fekete Ágnes grafológus, life coach, önismeretei mentor

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A podcast a tudatos nőkhöz szólt

A szakértőtől megtudhattuk, hogy mi az a ciklustudatosság, hogy a hormonjaink hogyan változnak a testünkben és ez milyen érzetekkel, milyen folyamatokkal jár. Arra is tanácsot kaphattunk, hogy mikor vagyunk termékenyek. Rátekinthetünk a grafológia területére is, a sémák és a női archetípusok tükrében. Az életmódot, lélekmódot átváltoztató, a napi rutinba beilleszthető lépésekről, lehetőségekről is tájékoztatnak a szakértők, aminek célja, hogy nőként minél hamarabb megtaláljuk az egyensúlyt.