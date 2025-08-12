augusztus 12., kedd

Helyi közélet

1 órája

„Valakinek nagyon szúrhatják a szemét, mert ez már tényleg hihetetlen” Rájár a rúd erre a miskolci pizzériára

Szemtanúkat keresnek. Még egy hete sem történt, hogy betörtek egy miskolci pizzéria üzletébe, úgy néz ki, másodjára is ennek áldozatává váltak.

Múlt héten számoltunk be róla, hogy egy miskolci pizzéria a közösségi oldalon tájékoztatta vendégeit a megrázó hírről, miszerint az éjjel betörtek hozzájuk, és sajnos súlyos anyagi kárt okoztak nekik, sok berendezési tárgynak, eszköznek nyoma veszett. Most újra megtörtént a baj.

győri kapui pizzéria
Múlt héten is betörtek a győri kapui pizzéria helyiségébe.(A kép a múlt heti betörésnél készült)
Fotó: Vajda János

Ez a miskolci pizzéria már másodjára esett áldozatul

A múlt heti betörést követő napon ellátogattunk a helyszínre, ahol kiderült, nemcsak a pizzériát érte kár, hanem több szolgáltató járt hasonlóképpen a közelben, a Győri kapuban. Üdítőket, termékeket a hűtőkből, iPadeket, mobiltelefon készülékeket, egyéb kisgépeket és rengeteg készpénzt (a kasszából és a széfből is) lopott el akkor a tolvaj a pizzériából.

Betöréssorozat a Győri kapuban

Fotók: Vajda János

Ehhez képest szerencsével határos módon, nem sokkal később újra a vendégek szolgálatára állhattak. Most azonban újra megtörtént a baj, amiről beszámoltak facebook oldalukon is. Szemtanúkat keresnek, hátha látott valaki valamit, ami a segítségükre lehet ebben a tragikus ügyben.

Másodjára is megtörtént a baj, várják a jelentkezőket, akik láttak esetleg valamit

Sajnálattal kell közölnünk, hogy ismét betörtek hozzánk. Kérjük vendégeink és ismerőseink segítségét: ha bárki bármit látott vagy tud az esetről, kérjük, írjon nekünk privát üzenetet! Nagyon hálásak lennénk minden információért.!!! 

- írja a Pizza Király facebook oldalukon.

Fel vannak háborodva a kommentelők is

Valakinek nagyon szúrhatják a szemét mert ez már tényleg hihetetlen nagyon sajnálom 😔

Nincs ott kamera a közelben?? A győri kapuban? Számomra ez hihetetlen... 😨

