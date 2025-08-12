„Valakinek nagyon szúrhatják a szemét, mert ez már tényleg hihetetlen” Rájár a rúd erre a miskolci pizzériára

Múlt héten számoltunk be róla, hogy egy miskolci pizzéria a közösségi oldalon tájékoztatta vendégeit a megrázó hírről, miszerint az éjjel betörtek hozzájuk, és sajnos súlyos anyagi kárt okoztak nekik, sok berendezési tárgynak, eszköznek nyoma veszett. Most újra megtörtént a baj.

Múlt héten is betörtek a győri kapui pizzéria helyiségébe.(A kép a múlt heti betörésnél készült)

Fotó: Vajda János

Ez a miskolci pizzéria már másodjára esett áldozatul

A múlt heti betörést követő napon ellátogattunk a helyszínre, ahol kiderült, nemcsak a pizzériát érte kár, hanem több szolgáltató járt hasonlóképpen a közelben, a Győri kapuban. Üdítőket, termékeket a hűtőkből, iPadeket, mobiltelefon készülékeket, egyéb kisgépeket és rengeteg készpénzt (a kasszából és a széfből is) lopott el akkor a tolvaj a pizzériából.