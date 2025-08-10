augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

37°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt látni kell!

1 órája

Hamarosan itt van a nyár egyik leglátványosabb égi eseménye

Címkék#meteorok égbolt#jelenség#meteorraj#Perseida

Augusztusban érdemes lesz kémlelni az égboltot, a hullócsillagokat nézve talán egy kívánságunk is teljesülhet majd. A csillagászok szerint a Perseidák meteorraj idei maximuma különösen intenzív lehet, hiszen egy óra alatt akár 100 hullócsillagot is láthatunk.

Boon.hu
Hamarosan itt van a nyár egyik leglátványosabb égi eseménye

Csodás égi jelenség várható hamarosan

Forrás: https://www.facebook.com/csillagdamiskolc

A Perseidák a nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja. A jelenség augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal. Aki egyszer már látta, tudja, miért különleges. Fényes, gyors meteorok tucatjai szelik át az eget, a raj a maximum idején óránként akár 100 hullócsillagot is produkálhat. 

A Perseidák az égen nagyon látványosak
A Perseidák látványos égi jelenséget produkálnak 
Fotó: AstroStar / Forrás: Shutterstock

Akinek aznap nincs lehetősége az eget kémlelni jó ha tisztában van vele, hogy a Perseidák aktivitása idén július 17-től augusztus 24-ig tart, így a maximum előtt és után is megpillanthatunk szép Perseida meteorokat.

A Perseidák látványa nem mindennapi

A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (HUN-REN CSFK) kutatói megosztották a legfontosabb tudnivalókat a meteorrajról. Várhatóan augusztus 12-én hajnalban lesz a rajból származó csillaghullás a legsűrűbb. Fontos azonban hozzátenni, hogy a következő telihold augusztus 10-én lesz, így a meteorraj maximumának idején is még erősen bevilágítja az égboltot, csökkenti a látható meteorok számát.

Hogyan figyeljük meg a meteorrajt?

A hullócsillagok szabad szemmel látszanak, nem kell távcső a megfigyelésükhöz. Ahogy lenni szokott, különösen sötét, fényszennyezéstől mentes helyről nézve szépek, és a meteorok az égbolt bármelyik részén feltűnhetnek.

A megfigyelés három lépése

Ahhoz hogy az élményünk a lehető legtökéletesebb legyen a szakemberek a következő három lépést ajánlják:

  1. Válasszunk sötét, fényszennyezéstől mentes helyet.
  2. Augusztus 12-én hajnalban lesz a legintenzívebb a csillaghullás, bár fontos tudni azt is, hogy a holdfény miatt csak a fényesebb meteorok lesznek feltűnőek.
  3. Legyünk résen, a meteorok az égbolt bármely pontján felbukkanhatnak, nem csak a Perseus csillagkép közelében.

A bolygók is fényesen ragyognak majd

Augusztus 12-én az északkeleti égbolton hajnali négykor a Jupiter és a Vénusz alig egy fokra lesznek egymástól. A két legfényesebb bolygó egy erőteljes fénnyel világító „csillagpárost” formáz majd, közel 15 fokkal a látóhatár felett. A páros szerencsére még augusztus 11-én és 13-án is látványos közelségben megfigyelhető. Ha rászánjuk tehát az éjszakát a hullócsillag vadászatra, érdemes megvárni a hajnalt is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu