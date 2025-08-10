1 órája
Hamarosan itt van a nyár egyik leglátványosabb égi eseménye
Augusztusban érdemes lesz kémlelni az égboltot, a hullócsillagokat nézve talán egy kívánságunk is teljesülhet majd. A csillagászok szerint a Perseidák meteorraj idei maximuma különösen intenzív lehet, hiszen egy óra alatt akár 100 hullócsillagot is láthatunk.
Csodás égi jelenség várható hamarosan
Forrás: https://www.facebook.com/csillagdamiskolc
A Perseidák a nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja. A jelenség augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal. Aki egyszer már látta, tudja, miért különleges. Fényes, gyors meteorok tucatjai szelik át az eget, a raj a maximum idején óránként akár 100 hullócsillagot is produkálhat.
Akinek aznap nincs lehetősége az eget kémlelni jó ha tisztában van vele, hogy a Perseidák aktivitása idén július 17-től augusztus 24-ig tart, így a maximum előtt és után is megpillanthatunk szép Perseida meteorokat.
A Perseidák látványa nem mindennapi
A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (HUN-REN CSFK) kutatói megosztották a legfontosabb tudnivalókat a meteorrajról. Várhatóan augusztus 12-én hajnalban lesz a rajból származó csillaghullás a legsűrűbb. Fontos azonban hozzátenni, hogy a következő telihold augusztus 10-én lesz, így a meteorraj maximumának idején is még erősen bevilágítja az égboltot, csökkenti a látható meteorok számát.
Hogyan figyeljük meg a meteorrajt?
A hullócsillagok szabad szemmel látszanak, nem kell távcső a megfigyelésükhöz. Ahogy lenni szokott, különösen sötét, fényszennyezéstől mentes helyről nézve szépek, és a meteorok az égbolt bármelyik részén feltűnhetnek.
A megfigyelés három lépése
Ahhoz hogy az élményünk a lehető legtökéletesebb legyen a szakemberek a következő három lépést ajánlják:
- Válasszunk sötét, fényszennyezéstől mentes helyet.
- Augusztus 12-én hajnalban lesz a legintenzívebb a csillaghullás, bár fontos tudni azt is, hogy a holdfény miatt csak a fényesebb meteorok lesznek feltűnőek.
- Legyünk résen, a meteorok az égbolt bármely pontján felbukkanhatnak, nem csak a Perseus csillagkép közelében.
A bolygók is fényesen ragyognak majd
Augusztus 12-én az északkeleti égbolton hajnali négykor a Jupiter és a Vénusz alig egy fokra lesznek egymástól. A két legfényesebb bolygó egy erőteljes fénnyel világító „csillagpárost” formáz majd, közel 15 fokkal a látóhatár felett. A páros szerencsére még augusztus 11-én és 13-án is látványos közelségben megfigyelhető. Ha rászánjuk tehát az éjszakát a hullócsillag vadászatra, érdemes megvárni a hajnalt is.