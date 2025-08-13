Program
Rockfesztivált rendeznek Perecesen
Újra összegyűlnek a rock kedvelői. Szombaton rendezik meg a perecesi rockfesztivált.
Immár hetedik alkalommal szerveznek rockfesztivált a Perecesi Szabadtéri Színpadon. A Perecesi rockfesztivál szombaton, augusztus 16-án lesz, délután 4 órakor kezdődik.
Perecesi rockfesztivál: immár hetedszer
A fesztiválon fellép a Breath, ők lesznek a nyitózenekar. Utánuk, fél 6-tól a Nagyanyám Blues-A hallgatható meg. Este 7-től a TOP68 mutatkozik be, fél 9-től pedig a főzenekar, a Kiss Csaba és barátai „25 év Rock@Brass” címmel csapnak a húrokba. Újdonság, hogy a koncertek szünetében a bejáratnál a „Zalán MEGA Kobold” akusztikus duó zenél, olvasható az esemény Facebook-bejegyzésében.
