Program

1 órája

Rockfesztivált rendeznek Perecesen

Címkék#rockfesztivál#perecesi#rendezvény#koncert#szabadtéri színpad

Újra összegyűlnek a rock kedvelői. Szombaton rendezik meg a perecesi rockfesztivált.

Immár hetedik alkalommal szerveznek rockfesztivált a Perecesi Szabadtéri Színpadon. A Perecesi rockfesztivál szombaton, augusztus 16-án lesz, délután 4 órakor kezdődik. 

perecesi rockfesztivál
Emlékkép a tavalyi perecesi rockfesztiválról Fotó: Vajda János

Perecesi rockfesztivál: immár hetedszer

A fesztiválon fellép a Breath, ők lesznek a nyitózenekar. Utánuk, fél 6-tól a Nagyanyám Blues-A hallgatható meg. Este 7-től a TOP68 mutatkozik be, fél 9-től pedig a főzenekar, a Kiss Csaba és barátai „25 év Rock@Brass” címmel csapnak a húrokba. Újdonság, hogy a koncertek szünetében a bejáratnál a „Zalán MEGA Kobold” akusztikus duó zenél, olvasható az esemény Facebook-bejegyzésében.

Perecesi Rockfesztivál

Fotók: Vajda János

 

