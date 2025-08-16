Kétségbeesetten keresnek egy pénztárcát, itt hagyták el!

Több csoportban is megjelent pénteken és szombaton két bejegyzés, amelyben egy eltűnt pénztárca tulajdonosa kér kétségbeesetten segítséget. Mint írja, nem elsősorban anyagi értéke miatt szeretné megtalálni.

Az autó tetejéről leesett és eltűnt a pénztárca

Fotó: Karnok Csaba

Sokan osztják a bejegyzést, és kívánják azt, hogy meglegyen a pénztárca. De azért olyan is akad, aki értetlenségének ad hangot, hogyan lehet egy pénztárcát a kocsi tetején hagyni. Mások a saját példájukat is felhozva azt írják: nagyon is könnyen előfordulhat egy ilyen baleset.

„Mai napon sajnos el hagytuk a pénztárcánkat Kazincbarcikán a G&G Nagykereskedés környéke az autó tetején maradt barna bőr pénztárca egy hal van bele graviroztattva a benne lévő iratok a fontosak nekünk, a megtaláló jutalomban részesül hátha vissza kerülne hozzánk reménykedem benne” – szól az első bejegyzés, amely után egy részletesebb is kikerült a közösségi oldalra.

Így tűnhet el egy pénztárca

„Előre is elnézést a zavarásért, egy kétségbeesett helyzetben lévő ember próbál most segítséget kérni. A mai napon, sajnos nagy figyelmetlenségemben a pénztárcámat a kocsi tetején hagytam, és így indultam el. Mire észbe kaptam, már késő volt, a pénztárca már valahol az út mentén feküdt.

Tudom, hogy most valószínűleg egy idegen ember olvassa ezeket a sorokat, és talán nem is gondolja, mennyire fontos lenne számomra, ha visszakerülne. Ez a pénztárca több, mint puszta tárgy. Tele van olyan dolgokkal, amiknek nem feltétlenül van anyagi értékük, de számomra annál többet jelentenek: a családomtól kaptam és persze a személyes irataimmal van tele.

Azonban a legnagyobb kincs, ami benne volt, az az, hogy a benne lévő papírok és iratok az én és a családom életét segítik. Ezért kérlek szépen, ha valahogy a te kezedbe került, segíts nekem. A megtaláló jutalma nem csak az anyagi elismerés, hanem a tudat, hogy nagy bajból húztál ki egy idegen embert.

Ha megtaláltad, kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot!

Köszönöm! Bata Szabolcs néven lenne a sok irat.”