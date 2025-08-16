2 órája
Kétségbeesetten keresnek egy pénztárcát, itt hagyták el!
Az autó tetejére tette, majd elindult. Csak később jött rá, hogy ott volt a pénztárca.
Több csoportban is megjelent pénteken és szombaton két bejegyzés, amelyben egy eltűnt pénztárca tulajdonosa kér kétségbeesetten segítséget. Mint írja, nem elsősorban anyagi értéke miatt szeretné megtalálni.
Sokan osztják a bejegyzést, és kívánják azt, hogy meglegyen a pénztárca. De azért olyan is akad, aki értetlenségének ad hangot, hogyan lehet egy pénztárcát a kocsi tetején hagyni. Mások a saját példájukat is felhozva azt írják: nagyon is könnyen előfordulhat egy ilyen baleset.
„Mai napon sajnos el hagytuk a pénztárcánkat Kazincbarcikán a G&G Nagykereskedés környéke az autó tetején maradt barna bőr pénztárca egy hal van bele graviroztattva a benne lévő iratok a fontosak nekünk, a megtaláló jutalomban részesül hátha vissza kerülne hozzánk reménykedem benne” – szól az első bejegyzés, amely után egy részletesebb is kikerült a közösségi oldalra.
Így tűnhet el egy pénztárca
„Előre is elnézést a zavarásért, egy kétségbeesett helyzetben lévő ember próbál most segítséget kérni. A mai napon, sajnos nagy figyelmetlenségemben a pénztárcámat a kocsi tetején hagytam, és így indultam el. Mire észbe kaptam, már késő volt, a pénztárca már valahol az út mentén feküdt.
Tudom, hogy most valószínűleg egy idegen ember olvassa ezeket a sorokat, és talán nem is gondolja, mennyire fontos lenne számomra, ha visszakerülne. Ez a pénztárca több, mint puszta tárgy. Tele van olyan dolgokkal, amiknek nem feltétlenül van anyagi értékük, de számomra annál többet jelentenek: a családomtól kaptam és persze a személyes irataimmal van tele.
Azonban a legnagyobb kincs, ami benne volt, az az, hogy a benne lévő papírok és iratok az én és a családom életét segítik. Ezért kérlek szépen, ha valahogy a te kezedbe került, segíts nekem. A megtaláló jutalma nem csak az anyagi elismerés, hanem a tudat, hogy nagy bajból húztál ki egy idegen embert.
Ha megtaláltad, kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot!
Köszönöm! Bata Szabolcs néven lenne a sok irat.”
Nyolc méternyi harcsát kuttyogattak a Tiszán – fotókkal, videóval!
Tűzoltó felvonulás, bajnokság és ünnepség csábított mindenkit Felsőzsolcára - fotók!
Ide bármely család be tud térni, amely úgy érzi, segítségre van szüksége