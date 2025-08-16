augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

31°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítségkérés

2 órája

Kétségbeesetten keresnek egy pénztárcát, itt hagyták el!

Címkék#eltűnt#pénztárca#Kazincbarcikán

Az autó tetejére tette, majd elindult. Csak később jött rá, hogy ott volt a pénztárca.

Boon.hu

Több csoportban is megjelent pénteken és szombaton két bejegyzés, amelyben egy eltűnt pénztárca tulajdonosa kér kétségbeesetten segítséget. Mint írja, nem elsősorban anyagi értéke miatt szeretné megtalálni.

pénztárca
Az autó tetejéről leesett és eltűnt a pénztárca
Fotó: Karnok Csaba

Sokan osztják a bejegyzést, és kívánják azt, hogy meglegyen a pénztárca. De azért olyan is akad, aki értetlenségének ad hangot, hogyan lehet egy pénztárcát a kocsi tetején hagyni. Mások a saját példájukat is felhozva azt írják: nagyon is könnyen előfordulhat egy ilyen baleset.

„Mai napon sajnos el hagytuk a pénztárcánkat Kazincbarcikán a G&G Nagykereskedés környéke az autó tetején maradt barna bőr pénztárca egy hal van bele graviroztattva a benne lévő iratok a fontosak nekünk, a megtaláló jutalomban részesül hátha vissza kerülne hozzánk reménykedem benne” – szól az első bejegyzés, amely után egy részletesebb is kikerült a közösségi oldalra.

Így tűnhet el egy pénztárca

„Előre is elnézést a zavarásért, egy kétségbeesett helyzetben lévő ember próbál most segítséget kérni. A mai napon, sajnos nagy figyelmetlenségemben a pénztárcámat a kocsi tetején hagytam, és így indultam el. Mire észbe kaptam, már késő volt, a pénztárca már valahol az út mentén feküdt.

Tudom, hogy most valószínűleg egy idegen ember olvassa ezeket a sorokat, és talán nem is gondolja, mennyire fontos lenne számomra, ha visszakerülne. Ez a pénztárca több, mint puszta tárgy. Tele van olyan dolgokkal, amiknek nem feltétlenül van anyagi értékük, de számomra annál többet jelentenek: a családomtól kaptam és persze a személyes irataimmal van tele.

Azonban a legnagyobb kincs, ami benne volt, az az, hogy a benne lévő papírok és iratok az én és a családom életét segítik. Ezért kérlek szépen, ha valahogy a te kezedbe került, segíts nekem. A megtaláló jutalma nem csak az anyagi elismerés, hanem a tudat, hogy nagy bajból húztál ki egy idegen embert.

Ha megtaláltad, kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot!

Köszönöm! Bata Szabolcs néven lenne a sok irat.”

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu