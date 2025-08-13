2 órája
Pénzt dugtak el, azé, aki megtalálja!
Hogy hova rejtették el az összeget az titok, de egy videó megnézése után fel lehet ismerni a terepet. A pénzkeresés elindult, ha megtalálod gazdag lehetsz!
Ezúttal egy igazi ikonikus helyszínt választottak a Pláza Mobil munkatársai, viszont a pénzkeresést most kövek alatt kell majd végezni. Aki a közelében lakik, a videó alapján biztosan fel fogja ismerni, hogy hol lehet a húszezres eldugva, így nem árt sietni. Az e heti feladvány talán eddig a legnehezebb, de ettől olyan izgalmas.
(Videó a cikk végén)
Kovács Gergely, a Pláza Mobil területi vezetője továbbra is biztatja a felhasználókat, hogy figyeljék a nyomravezető videókat, amelyek gazdagabbá is tehetik őket.
Pénzkeresés Miskolcon
Nagyot ment a közösségi médiában a pénzkeresős játék első fordulója, amikor Miskolcon rejtettek el 20 ezer forintot egy avasi korlát belsejében. Az összeget gyorsan meg is találták, így valaki máris gazdagabb lett.
Íme az e heti nyom:
Milliók repülhetnek ki a használt autók piacáról – jön a szabály, ami mindent megváltoztat
Az 54 ezer kézzel, egyesével palántázott sárgadinnye földjén jártunk – (fotók+videó)