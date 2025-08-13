augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen!

2 órája

Pénzt dugtak el, azé, aki megtalálja!

Címkék#pénz#gazdag#játék#pénzkeresés

Hogy hova rejtették el az összeget az titok, de egy videó megnézése után fel lehet ismerni a terepet. A pénzkeresés elindult, ha megtalálod gazdag lehetsz!

Borbély Gergely

Ezúttal egy igazi ikonikus helyszínt választottak a Pláza Mobil munkatársai, viszont a pénzkeresést most kövek alatt kell majd végezni. Aki a közelében lakik, a videó alapján biztosan fel fogja ismerni, hogy hol lehet a húszezres eldugva, így nem árt sietni. Az e heti feladvány talán eddig a legnehezebb, de ettől olyan izgalmas. 
(Videó a cikk végén)
Kovács Gergely, a Pláza Mobil területi vezetője továbbra is biztatja a felhasználókat, hogy figyeljék a nyomravezető videókat, amelyek gazdagabbá is tehetik őket.

Pénzkeresés indul!
Pénzkeresési lehetőség a játék keretében
Forrás: Instagram

Pénzkeresés Miskolcon

Nagyot ment a közösségi médiában a pénzkeresős játék első fordulója, amikor Miskolcon rejtettek el 20 ezer forintot egy avasi korlát belsejében. Az összeget gyorsan meg is találták, így valaki máris gazdagabb lett.

Íme az e heti nyom:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu