Tombolnak az allergén növények – parlagfű, csalánfélék, kenderfélék és gombák facsarják az orrunkat

Allergén növények koncentrációja

Magas a parlagfű koncentrációja, helyenként pedig a nagyon magas szintet is eléri.

Jó hír viszont, hogy a pénteki csapadék és hidegfront hatására ez közepes szintre is lecsökkenhetett. A lehűlés és az esőzés miatt általánosan a pollenterhelés mindenhol kevesebb lehet, viszont a következő napokban sajnos egyre több helyen lehet újra magas.

A parlagfű mellett a lágyszárú allergének közül a csalánfélék és a kenderfélék virágporának mennyisége magas, az ürömé, az útifűé és a libatopféléké az alacsony vagy közepes tartományban alakulhat.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően közepes szinten lehet jelen – tájékoztatott az idokep.hu

A parlagfű magas szinten mozog Borsodban

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye pollentérképe tükrözi a fentieket, de bizonyos allergének esetében rosszabb a helyzet mint máshol.

Míg a csalánfélék tekintetében az ország többi pontjához képest azt lehet mondani, hogy tűrhető szinten van a koncentráció, addig a kenderfélék magasan vagy nagyon magasan mozognak a skálán.

A legszörnyűbb adat a parlagfűvel kapcsolatban érkezett, ami már csaknem az extrém kategóriába esik, bár nem itt a legrosszabb a helyzet az országban. Ezért nagyon fontos a parlagfű irtása – amit törvényileg is kötelező – mert a tünetek, amiket egy allergiásnak el kell viselnie, szörnyűek lehetnek.

Parlagfű irtása

A parlagfű azon kívül, hogy más növényektől veszi el a tápanyagokat és a vizet, tízezreknek okoz rendkívül kellemetlen, sőt súlyos allergiás megbetegedést is. Ezért kötelező az irtása, aki pedig ennek nem tesz eleget, az szabálysértést követ el.

A parlagfüvet májustól kezdve kell irtani a terület kapálásával, kaszálásával, gyomlálásával.

Virágzása augusztus elején kezdődik és az ekkor a levegőbe kerülő millió pollenszemcse okozza a súlyos allergiás tüneteket. Igaz, idén egy hónappal később jelent meg magasabb koncentrátumban - írja a balintgazda.hu