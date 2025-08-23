4 órája
Tombolnak az allergén növények – parlagfű, csalánfélék, kenderfélék és gombák facsarják az orrunkat
Szörnyű tünetekre számíthat, aki allergiás. Magas szinten tombol a parlagfű és több más allergén növény ebben az időszakban, habár később kezdődött, mint szokott.
Allergia és pollen: durvul a helyzet nem csak külföldön, nálunk is
Az szokásos időjárás jelentés mellé jöjjön most a pollenjelentés. A nyár azon szakaszába léptünk, ami rendkívül kellemetlen annak, aki allergiás bizonyos pollenekre. A parlagfű, a kenderfélék és a csalánfélék koncentrációja jelenleg a legmagasabb, de az augusztus 22-i csapadék és hidegfront enyhített a körülményeken. Tartson velünk a részletekért!
Allergén növények koncentrációja
Magas a parlagfű koncentrációja, helyenként pedig a nagyon magas szintet is eléri.
Jó hír viszont, hogy a pénteki csapadék és hidegfront hatására ez közepes szintre is lecsökkenhetett. A lehűlés és az esőzés miatt általánosan a pollenterhelés mindenhol kevesebb lehet, viszont a következő napokban sajnos egyre több helyen lehet újra magas.
A parlagfű mellett a lágyszárú allergének közül a csalánfélék és a kenderfélék virágporának mennyisége magas, az ürömé, az útifűé és a libatopféléké az alacsony vagy közepes tartományban alakulhat.
A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően közepes szinten lehet jelen – tájékoztatott az idokep.hu
A parlagfű magas szinten mozog Borsodban
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye pollentérképe tükrözi a fentieket, de bizonyos allergének esetében rosszabb a helyzet mint máshol.
Míg a csalánfélék tekintetében az ország többi pontjához képest azt lehet mondani, hogy tűrhető szinten van a koncentráció, addig a kenderfélék magasan vagy nagyon magasan mozognak a skálán.
A legszörnyűbb adat a parlagfűvel kapcsolatban érkezett, ami már csaknem az extrém kategóriába esik, bár nem itt a legrosszabb a helyzet az országban. Ezért nagyon fontos a parlagfű irtása – amit törvényileg is kötelező – mert a tünetek, amiket egy allergiásnak el kell viselnie, szörnyűek lehetnek.
Parlagfű irtása
A parlagfű azon kívül, hogy más növényektől veszi el a tápanyagokat és a vizet, tízezreknek okoz rendkívül kellemetlen, sőt súlyos allergiás megbetegedést is. Ezért kötelező az irtása, aki pedig ennek nem tesz eleget, az szabálysértést követ el.
A parlagfüvet májustól kezdve kell irtani a terület kapálásával, kaszálásával, gyomlálásával.
Virágzása augusztus elején kezdődik és az ekkor a levegőbe kerülő millió pollenszemcse okozza a súlyos allergiás tüneteket. Igaz, idén egy hónappal később jelent meg magasabb koncentrátumban - írja a balintgazda.hu
