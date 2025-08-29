Nincs jó hírünk, ha a belvárosban parkolna a jövő héten

A Városgazda tájékoztatása szerint 2025. szeptember 3-5. között a Közfoglalkoztatási Kiállítás idejére a Miskolc, Patak utca felől megközelíthető Városház tér 3-13 által határolt zúzalékos díjköteles parkolót lezárják.

A Városház tér mögötti kavicsos parkolót zárják le (képünk illusztráció) Fotó: MW

A területre kiadott Kedvezményes lakossági parkoló bérlettel a környező díjköteles parkolókat tudják az autósok igénybe venni (Palóczy László utca, Dr. Antall József tér, Pátria szolgáltatóház mögötti terület, Kossuth Lajos utca).