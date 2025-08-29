augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+33
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lezárás

2 órája

Nincs jó hírünk, ha a belvárosban parkolna a jövő héten

Címkék#belváros#Miskolc#lezárás#parkolás

Ideiglenesen lezárnak egy parkolót Miskolcon.

A Városgazda tájékoztatása szerint 2025. szeptember 3-5. között a Közfoglalkoztatási Kiállítás idejére a Miskolc, Patak utca felől megközelíthető Városház tér 3-13 által határolt zúzalékos díjköteles parkolót lezárják.

parkoló
A Városház tér mögötti kavicsos parkolót zárják le (képünk illusztráció) Fotó: MW

A területre kiadott Kedvezményes lakossági parkoló bérlettel a környező díjköteles parkolókat tudják az autósok igénybe venni (Palóczy László utca, Dr. Antall József tér, Pátria szolgáltatóház mögötti terület, Kossuth Lajos utca).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu