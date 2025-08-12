Tört-zúzott egy autós az Újgyőrinél egy parkolóban - videóra vették

Felháborító, mit művelt egy autós a parkolóban Miskolcon, az Újgyőri főtérnél.

Baleset a miskolci parkolóban: több autónak nekiment. Forrás: Facebook

Miskolci parkolási baleset: több kocsinak is nekiment

Egy miskolci parkolóban készült a felvétel: egy autós annyira próbálta kicentizni a helyet, hogy végül több kocsit is eltalált.

A bizarr parkolási manőverről videó is készült, melyet a Miskolcon láttam Facebook csoportba fel is töltöttek.

Sajnos nem az első eset

Még áprilisban számoltunk be arról az esetről a boon.hu oldalán, hogy meghúzták egy nő kocsiját Miskolcon. Óriásit csalódott, amikor elolvasta az otthagyott cetlit.