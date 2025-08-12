3 órája
Tört-zúzott egy autós az Újgyőrinél egy parkolóban - videóra vették
Így még nem manőverezett senki. Több autónak is nekiment a sofőr a miskolci parkolóban!
Felháborító, mit művelt egy autós a parkolóban Miskolcon, az Újgyőri főtérnél.
Miskolci parkolási baleset: több kocsinak is nekiment
Egy miskolci parkolóban készült a felvétel: egy autós annyira próbálta kicentizni a helyet, hogy végül több kocsit is eltalált.
A bizarr parkolási manőverről videó is készült, melyet a Miskolcon láttam Facebook csoportba fel is töltöttek.
Sajnos nem az első eset
Még áprilisban számoltunk be arról az esetről a boon.hu oldalán, hogy meghúzták egy nő kocsiját Miskolcon. Óriásit csalódott, amikor elolvasta az otthagyott cetlit.
Meghúzták a nő kocsiját Miskolcon, óriásit csalódott, amikor elolvasta az otthagyott cetlit
Nehéz a parkolás Miskolcon?
Májusban újabb bunkó autóst kaptak lencsevégre, ezúttal is egy panelház előtt. Miskolcon a „paraszt parkolás” továbbra sem ismer határokat.
Oké, hogy tele van Miskolc bunkón parkolókkal, de erre azért nem számítottunk – megdöbbentő fotó
Lillafüreden sem jobb a helyzet
Lillafüred parkolójában kapták lencsevégre a piros Mazdát. A sofőr indul a legrosszabb parkolás címért.
Tűzpiros mazdás harcol a legrosszabb parkolás címért Lillafüreden + fotó
