3 órája

Tört-zúzott egy autós az Újgyőrinél egy parkolóban - videóra vették

Címkék#boon video#miskolci#parkolás#parkoló#baleset#manőver

Így még nem manőverezett senki. Több autónak is nekiment a sofőr a miskolci parkolóban!

Felháborító, mit művelt egy autós a parkolóban Miskolcon, az Újgyőri főtérnél.

A miskolci parkolási balesetet videóra vették
Baleset a miskolci parkolóban: több autónak nekiment. Forrás: Facebook

Miskolci parkolási baleset: több kocsinak is nekiment

Egy miskolci parkolóban készült a felvétel: egy autós annyira próbálta kicentizni a helyet, hogy végül több kocsit is eltalált. 

A bizarr parkolási manőverről videó is készült, melyet a Miskolcon láttam Facebook csoportba fel is töltöttek.

Sajnos nem az első eset

Még áprilisban számoltunk be arról az esetről a boon.hu oldalán, hogy meghúzták egy nő kocsiját Miskolcon. Óriásit csalódott, amikor elolvasta az otthagyott cetlit.

Nehéz a parkolás Miskolcon?

Májusban újabb bunkó autóst kaptak lencsevégre, ezúttal is egy panelház előtt. Miskolcon a „paraszt parkolás” továbbra sem ismer határokat.

Lillafüreden sem jobb a helyzet

Lillafüred parkolójában kapták lencsevégre a piros Mazdát. A sofőr indul a legrosszabb parkolás címért.

 

