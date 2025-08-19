Semmi mást nem akart, csak felújítani, sakk-matt helyzetben találta magát az ismert miskolci művész

Bitumenes parketta felszedése után kiáltott segítségért egy miskolci facebookozó. Hova tegye a veszélyes hulladéknak minősülő cuccot? Nem könnyű rátalálni a megoldásra, bár állítólag van.

A parketta felszedése sem egyszerű, de aztán hova tegyük?!

Forrás: parkettacsiszolas.org

Parketta felszedése után kiáltott segítségért a miskolci facebookozó

Nem tudja egy miskolci hova tenni a veszélyes hulladékát (bontott parkettát), mert a szakcégek nem is reagálnak a kérdésére. Legalábbis ez derül ki a miskolci közismert alkotóművész által posztolt facebookos panaszból. Először tanácsot kért ismerőseitől, tehetetlenségében, majd valamivel később már újabb keserű tapasztalatairól számolhatott be a közelmúltban. Nincs hova, kinek leadnia (természetesen, ha kell, fizetség ellenében) azt az otthoni felújítás során keletkezett halom parkettát, ami bitumennel szennyezett, és így veszélyes hulladéknak minősül.

Megkérdezte a Boon.hu is az ügyben szóba került, szóba jöhető szakszolgáltatókat, vagyis kérdéseinket elküldtük mindegyikhez – egyiküktől már jött is válasz, megmutatjuk.

De nézzük előbb a kiinduló bejegyzést:

Drága miskolci ismerőseim! Bontott parkettátokkal mit tudtatok kezdeni, ha az bitumenbe volt letéve? A MOHU elzavart, a Cirkont is, a sajóbábonyi ÉMK azt mondta, e-mailben kérjek árajánlatot tőlük. Védjük környezetünket, nehogy a prérin kiessen egy furgonnyi cucc hátulról. Aki nem ilyen balek, mint én, nyilván megoldja. ------------------------------------- A Mohu ügyfélszolgálatának telefonszáma a MIREHUKÖZ-nél cseng ki, akik semmit sem tudnak a bitumenes parkettával kapcsolatban mondani. A másik szám, ami a veszélyes hulladék menüpont alatt is található, illetve a fenti számon jelentkező ügyintéző szerint is hívandó, ott a gépi női hang elmondja, hogy ez nem ügyfélszolgálat, hívja az (előző) számot, mert ez titkárság. Majd nem veszi fel senki. Körülbelül három éve fizetek kft-ként egy soha meg nem rendelt, soha végre nem hajtott szolgáltatásért, miszerint havonta 9-10-szer ürítik a vállalkozásom (nem keletkező, nem létező) szemetével telt (szintén nem létező) kukáimat. Nagyjából eddig körülbelül negyedmillió forintot fizettem ki ezért. Talán nem nagy elvárás, hogy felvegyék a telefont. Most elindulok a parkettákkal az autómban, át az egész városon. Ha nem sikerül elintézni, csak ezzel buktam egy órát. Drukkoljatok.

A Facebook-os megosztás, ahogy az lenni szokott, bőven szült kommentelői okoskodást is, baráti jótanácsokat is.