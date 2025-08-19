36 perce
Semmi mást nem akart, csak felújítani, sakk-matt helyzetben találta magát az ismert miskolci művész
Nem tudja egy miskolci hova tenni a veszélyes hulladékát (bontott parkettát), mert a szakcégek nem is reagálnak a kérdésére. Legalábbis ez derül ki a miskolci közismert alkotóművész által posztolt facebookos panaszból. Főszerepben a bitumenes parketta.
Nem tudja egy miskolci hova tenni a veszélyes hulladékát (bontott parkettát), mert a szakcégek nem is reagálnak a kérdésére. Legalábbis ez derül ki a miskolci közismert alkotóművész által posztolt facebookos panaszból. Először tanácsot kért ismerőseitől, tehetetlenségében, majd valamivel később már újabb keserű tapasztalatairól számolhatott be a közelmúltban. Nincs hova, kinek leadnia (természetesen, ha kell, fizetség ellenében) azt az otthoni felújítás során keletkezett halom parkettát, ami bitumennel szennyezett, és így veszélyes hulladéknak minősül.
Megkérdezte a Boon.hu is az ügyben szóba került, szóba jöhető szakszolgáltatókat, vagyis kérdéseinket elküldtük mindegyikhez – egyiküktől már jött is válasz, megmutatjuk.
De nézzük előbb a kiinduló bejegyzést:
Drága miskolci ismerőseim! Bontott parkettátokkal mit tudtatok kezdeni, ha az bitumenbe volt letéve? A MOHU elzavart, a Cirkont is, a sajóbábonyi ÉMK azt mondta, e-mailben kérjek árajánlatot tőlük. Védjük környezetünket, nehogy a prérin kiessen egy furgonnyi cucc hátulról. Aki nem ilyen balek, mint én, nyilván megoldja.
-------------------------------------
A Mohu ügyfélszolgálatának telefonszáma a MIREHUKÖZ-nél cseng ki, akik semmit sem tudnak a bitumenes parkettával kapcsolatban mondani. A másik szám, ami a veszélyes hulladék menüpont alatt is található, illetve a fenti számon jelentkező ügyintéző szerint is hívandó, ott a gépi női hang elmondja, hogy ez nem ügyfélszolgálat, hívja az (előző) számot, mert ez titkárság.
Majd nem veszi fel senki.
Körülbelül három éve fizetek kft-ként egy soha meg nem rendelt, soha végre nem hajtott szolgáltatásért, miszerint havonta 9-10-szer ürítik a vállalkozásom (nem keletkező, nem létező) szemetével telt (szintén nem létező) kukáimat. Nagyjából eddig körülbelül negyedmillió forintot fizettem ki ezért.
Talán nem nagy elvárás, hogy felvegyék a telefont.
Most elindulok a parkettákkal az autómban, át az egész városon. Ha nem sikerül elintézni, csak ezzel buktam egy órát. Drukkoljatok.
A Facebook-os megosztás, ahogy az lenni szokott, bőven szült kommentelői okoskodást is, baráti jótanácsokat is.
Valamint sorakoztak az ilyen-olyan közkeletű, avagy személyes tapasztalatok a hozzászólóktól:
- 5 köbméteres konténer 80 ezer volt tetőbontás után.
- A megoldást nem tudom, de együttérzésem az ügyben. Anno én egy babzsáknyi hungarocell-golyó miatt hakniztam körbe a környék össze hulladék át-, vissza- és felvevőhelyét, természetesen sikertelenül. Végső elkeseredésemben az is eszembe jutott, hogy veszek 5 liter acetont, feloldom benne, aztán elteszem egy nagy uborkásüvegben az utókornak. (Polisztirolbefőtt acetonban.) Végül kisebb adagokban elajándékoztam. Ez esetleg működhet parkettára is.
- Egy tipp. Van a Speciál Trans vagy Trans Speciál, ők a „palatetőelhordó” cég is. El tudom képzelni, hogy mint veszélyes hulladékot a bitumenes parkettát is „tudják kezelni”.
- 155 Ft/kg + Áfa összegért veszik át.
- A Mohu szerintem nem hajthat el, kötelessége átvenni, a „bitumennel szennyezett fa hulladék” az árlistájában is szerepel.
- Sok cementgyár meg erőmű mindent eléget, ha újra nem hasznosítható. Kb. ez marad, meg a lerakás, ilyen anyagnál.
- Évente 1x a hulladékszállító köteles elvinni a dolgokat, ha bejelented, hogy lomtalanítás dolgait szeretnéd elszállíttatni. Ilyenkor sima kukás autó megy. Csak bezsákolod, bekötöd és elviszik. De „Marketplace ingyen elvihető” is opció.
- Sajnos lomtalanításban nem visznek el bármit. Évente 2x jár, de nekünk azt mondták, hogy bontásból származó dolgokat (pl. PVC-tekercs) nem visznek el. Meg kell mondani előre, hogy mi lesz a zsákokban.
Megvan, aki nem foglalkozik vele
A Boon.hu kérdéseire egy megszólított szakcég válaszolt.
A Mohu Miskolc, azaz a MOHU Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. honlapján zavarba ejtő módon a „Hulladékudvar” menüpont alatt a gyöngyösi hulladékudvar címe és leírása található. Ugyanezen honlapon az „Építési, bontási törmelék szállítása és kezelése”, illetve a „Veszélyes hulladék átvétel” menüpontok is megtalálhatók (igaz, csak az „ipari ügyfelek” vonatkozásában, nem a lakossági szolgáltatások körben). A cég, amely egy évvel ezelőtt vette fel új nevét (korábban: NHSZ Miskolc Kft.), ami feltételezhetően a nemrégiben kialakított óriáscég, a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. helyi egysége, tehát a cég az alábbi választ adta kérdéseinkre:
„A bitument tartalmazó építőanyagok, mint például bitumenes parketta, veszélyes hulladéknak számítanak, ezeket csak engedéllyel rendelkező vállalkozók szállíthatják el és kezelhetik. A szakszerűtlen kezelésük súlyos büntetést vonhat maga után. A Mohu Miskolc Kft. nem foglalkozik ezen hulladék átvételével, ártalmatlanításával, viszont megkeresésre árajánlatot tudunk adni a hulladék elszállítására megfelelő kezelő létesítménybe.
Megyénkben több cég is foglalkozik veszélyes hulladékok gyűjtésével, kezelésével, ártalmatlanításával:
- CIRKONT-NEO Zrt . (Miskolc)
- ECCOMISSIO Kft. (Tiszaújváros)
- Zöld Völgy Kft. Sajókazai Hulladékkezelő Centrum (Sajókaza)
- ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (Sajóbábony)
Érdemes a honlapjukon tájékozódni, és kapcsolatba lépni velük a leadási feltételekről. Számos hulladékudvar is üzemel, viszont egyes hulladékudvarok átvételi lehetőségei változhatnak és korlátozottak. Itt is érdemes az üzemeltetők honlapján tájékozódni.”
Kocsisorok, szemeteszsákok, festékesvödrök
Slusszpoénként egy szerkesztőségi kolléga itt a Borsod Online háza táján az alábbiról tudott beszámolni. Épp nemrégiben, néhány hete került hasonló helyzetbe: otthon keletkezett, illetve régről megmaradt cuccot kellett valahova elvinnie. Lakásfelújítás során talált petróleum, neoncsövek, akkumulátor és töltő, beszáradt festékes és hígítós fémdobozok: ezeket pakolta a kocsija csomagtartójába, hogy a kapott tanács szerint az elsőszámú miskolci hulladékudvarra, a Bogáncs utcába elfuvarozza.
Ott aztán ellentmondásos benyomásokat szerzett, bár összességében inkább biztatóakat. Átvették tőle a holmit, több zsáknyit, amiket kézzel vitt be, segítség nélkül, az ott lévő alkalmazott csak a helyet-irányt mutatja meg, hova, melyik konténerbe dobhatja. Azért volt nehéz becipelnie a zsákokat, mert közben a szűk úton két irányból is hosszú kocsisor a állt sorba a szolgáltatásra – a létesítménybe ugyanis szabály szerint egyszerre csak egy ember/kocsit engednek be.
