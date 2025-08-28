augusztus 28., csütörtök

Meglepő

45 perce

Gyanútlanul vágta fel a paradicsomot a miskolci nő, teljesen megdöbbent a látványtól – fotóval

Címkék#csíra#paradicsom#meglepő

Kívülről teljesen rendben volt, a belseje viszont meglepődésre adott okot.

A Miskolc és Én Facebook csoportban tett közzé egy furcsa képet az egyik felhasználó.

Illusztráció
Forrás: MW

Hát én még ilyet nem láttam! 😱 Gyanútlanul felvágva egy kívülről egészségesnek tűnő friss paradicsom, és ez a látvány fogad! A vajas kenyér meg már kész. Én is... totálisan...😲

– áll a Facebook posztban, ugyanis a megosztott képen az látható, hogy csíra van a paradicsom belsejében.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A hozzászólásokból kiderül, hogy többen tapasztaltak már ilyet, míg mások szerint el kell ültetni, sőt, van, aki ezt meg is tette.

Te találkoztál már ilyen vagy hasonló érdekességgel?

Ha már paradicsom

Sok kertbarát döbbenten tapasztalja, hogy a gondosan nevelt paradicsomtermések alján sötét, rothadó foltok jelennek meg. A jelenség nem ritka, és sajnos már a kezdeti stádiumban is komoly károkat okozhat a paradicsomban. Utánajártunk mi ez, és mit lehet tenni ellene:

Ellepik és tönkreteszik a növényeinket. A levéltetű rendkívül kártékony rovar, amely a kertünkben él, de szerencsére többféle lehetőségünk van védekezni ellene:

