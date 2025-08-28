Gyanútlanul vágta fel a paradicsomot a miskolci nő, teljesen megdöbbent a látványtól – fotóval

A Miskolc és Én Facebook csoportban tett közzé egy furcsa képet az egyik felhasználó.

Hát én még ilyet nem láttam! 😱 Gyanútlanul felvágva egy kívülről egészségesnek tűnő friss paradicsom, és ez a látvány fogad! A vajas kenyér meg már kész. Én is... totálisan...😲

– áll a Facebook posztban, ugyanis a megosztott képen az látható, hogy csíra van a paradicsom belsejében.

A hozzászólásokból kiderül, hogy többen tapasztaltak már ilyet, míg mások szerint el kell ültetni, sőt, van, aki ezt meg is tette.

Te találkoztál már ilyen vagy hasonló érdekességgel?

