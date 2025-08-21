augusztus 21., csütörtök

Csodavilág

1 órája

Mesés szerelemhely Miskolc mellett: olyat írtak a Palotaszállóról, hogy egész Borsod büszke lehet

Címkék#Hotel Palota Lillafüred Kft#Nők Lapja#Szerelemhely#vízesés#Lillafüred#Palotaszálló#turista#Hámori-tó#üdülő

„Szerelemhely a Bükkben, ahol hercegnők és hercegek lehetünk egy kicsit”. Kitaláljuk, miskolciként-borsodiként, az ország melyik turisztikai célpontjáról ír így a Nők Lapja Café? A megfejtés: Lillafüred, Palotaszálló.

Boon.hu
Mesés szerelemhely Miskolc mellett: olyat írtak a Palotaszállóról, hogy egész Borsod büszke lehet

Ezzel a palotaszállós képpel illusztrálta cikkét a NLC

Forrás: www.nlc.hu

A lillafüredi Palotaszálló, bár öt év múlva eléri a százéves kort, a fővárosi riporter újbóli látogatása során változatlanul szép, kellemes arcát mutatta az érdeklődőnek. A Nők Lapja Café cikkére bukkantunk rá, ami irigykedve mesél olvasóinak a miskolci turisztikai célpontról. A cikk cím már sokat mondó: „Szerelemhely a Bükkben, ahol hercegnők és hercegek lehetünk egy kicsit”.

Palotaszálló
Egy 1964-es filmben is szinte elérhetetlen vágyálomként mutatták be a különleges helyszínt és építményt: a Kár a benzinért című mozidarabban Sinkovits Imre és Sólyom Ildikó karakterei futnak a feltáruló látvány felé

A Palotaszálló 95 évesen is „friss”

Soha nem felejtem el azt a gyerekkori hosszú hétvégét Lillafüreden. A ’90-es évek első felében, a szocializmust (és Budapestet) hátrahagyva maga volt a varázslat.

Ezzel a mondattal kezdi a különleges miskolci városrészről szóló nosztalgikus beszámolóját a Nők Lapja újságírója, Pásztor Rozi. A Nők Lapja Café weboldalon olvasható riport egy 32 évvel korábbi látogatás emlékét idézi fel.

Éreztétek már azt az izgalmat, amikor több évtized után visszatértek egy gyerekkori szép emlék helyszínére? Őszintén: az izgalmon kívül egy kis szorongás is kísérte, mert annyiszor csalódtam már így felnőttként.

A továbbiakban arról mesél a szerző, hogy milyen volt anno látni, átélni, ahogy a huszadik század második felében működött, úgynevezett SZOT-üdülő státuszból modern kori luxushotellé fejlesztették az intézményt, és hogy milyen félelmek fogalmazódtak meg, amikor több mint három évtized múltán kellett szembesülni a mai állapotokkal. A benyomás kedvező lett.

A Disney-meséket idézte az egész látvány: a Bükk kacskaringós útjain jutottunk fel a kastélyig (a kevésbé mesebeli Daciánkkal). A fák olyan sűrűn nőttek, hogy a ragyogó napsütésben is misztikus homályba borították az országutat. Kislányként csak forgattam magamban a szót is: mit jelenthet az a Palotaszálló? Amikor aztán először láttam meg a Grimm-mesékbe illő kastélyt a tornyokkal, előtte a csónakázótóval, örökre szóló rajongás született.

Így szólt az 1993-as emlék, és ehhez társult most a 2025-ös:

Talán az esti kivilágítás is ráerősített a benyomásra, de a Lillafüredi Palotaszálló ma is hozza a Walt Disney-mesék elejéről is emlékezetes neuschwansteini kastély hangulatát. Ahol tényleg kiszakadhatunk a hétköznapokból... Felüdítő volt a Palotaszállóban vendégeskedni – pontosan azért, mert kiszakít a jelenből, és egy kicsit elringat a múltban.

Ezzel a palotaszállós képpel illusztrálta cikkét a NLC
Forrás: www.nlc.hu

A cikk ezen felül mesél a Lillafüred név eredetéről – lehet, hogy mi miskolciak-borsodiak, azaz a Boon.hu-olvasók is sokan még nem ismerjük a sztorit? –, a Hámori-tó, illetve a vízesés keletkezéséről, működéséről, a szálloda tervezésének kultúrtörténeti előzményeiről, a világháborús hadikórházról, a Mátyás-kori címerekről. Mindezekhez hozzáteszi a riporter: „A tágas, levegős terek, a jól felszerelt wellness és az egészen meglepően sok program azonban mind azért tesz, hogy ne egy múzeumban érezzük magunkat. A Lillafüredi Palotaszálló nem egy pipiskedő hely.” Végül azzal zárja értékelését az NLC cikke, hogy „95 éves, de frissebb, mint valaha”.

A Lillafüredi Palotaszálló közel 100 esztendős, mégsem öreg. Sőt. Friss, élettel, új ötletekkel teli, mozgással, pezsgő programokkal, az új idők szelével – és a régi eleganciával. Visszavágyik az ember.

A Leleplezett Lillafüred

Lillafüred és a Palotaszálló históriája televan izgalmas, színes legendákkal, történetekkel. Nem véletlen, hogy a mozitörténet folyamán a legtöbb miskolci, Miskolcon játszódó filmnek Lilla a helyszíne. Az ismert legendák közül jó párat életre keltett a nemrégiben a Leleplezett Lillafüred című, közösségi forgatás keretében készült (mondhatni, amatőr) dokumentum-játékfilm is:

 

