9 perce
Mesés szerelemhely Miskolc mellett: olyat írtak a Palotaszállóról, hogy egész Borsod büszke lehet
„Szerelemhely a Bükkben, ahol hercegnők és hercegek lehetünk egy kicsit”. Kitaláljuk, miskolciként-borsodiként, az ország melyik turisztikai célpontjáról ír így a Nők Lapja Café? A megfejtés: Lillafüred, Palotaszálló.
Ezzel a palotaszállós képpel illusztrálta cikkét a NLC
Forrás: www.nlc.hu
A lillafüredi Palotaszálló, bár öt év múlva eléri a százéves kort, a fővárosi riporter újbóli látogatása során változatlanul szép, kellemes arcát mutatta az érdeklődőnek. A Nők Lapja Café cikkére bukkantunk rá, ami irigykedve mesél olvasóinak a miskolci turisztikai célpontról. A cikk cím már sokat mondó: „Szerelemhely a Bükkben, ahol hercegnők és hercegek lehetünk egy kicsit”.
A Palotaszálló 95 évesen is „friss”
Soha nem felejtem el azt a gyerekkori hosszú hétvégét Lillafüreden. A ’90-es évek első felében, a szocializmust (és Budapestet) hátrahagyva maga volt a varázslat.
Ezzel a mondattal kezdi a különleges miskolci városrészről szóló nosztalgikus beszámolóját a Nők Lapja újságírója, Pásztor Rozi. A Nők Lapja Café weboldalon olvasható riport egy 32 évvel korábbi látogatás emlékét idézi fel.
Éreztétek már azt az izgalmat, amikor több évtized után visszatértek egy gyerekkori szép emlék helyszínére? Őszintén: az izgalmon kívül egy kis szorongás is kísérte, mert annyiszor csalódtam már így felnőttként.
A továbbiakban arról mesél a szerző, hogy milyen volt anno látni, átélni, ahogy a huszadik század második felében működött, úgynevezett SZOT-üdülő státuszból modern kori luxushotellé fejlesztették az intézményt, és hogy milyen félelmek fogalmazódtak meg, amikor több mint három évtized múltán kellett szembesülni a mai állapotokkal. A benyomás kedvező lett.
A Disney-meséket idézte az egész látvány: a Bükk kacskaringós útjain jutottunk fel a kastélyig (a kevésbé mesebeli Daciánkkal). A fák olyan sűrűn nőttek, hogy a ragyogó napsütésben is misztikus homályba borították az országutat. Kislányként csak forgattam magamban a szót is: mit jelenthet az a Palotaszálló? Amikor aztán először láttam meg a Grimm-mesékbe illő kastélyt a tornyokkal, előtte a csónakázótóval, örökre szóló rajongás született.
Így szólt az 1993-as emlék, és ehhez társult most a 2025-ös:
Talán az esti kivilágítás is ráerősített a benyomásra, de a Lillafüredi Palotaszálló ma is hozza a Walt Disney-mesék elejéről is emlékezetes neuschwansteini kastély hangulatát. Ahol tényleg kiszakadhatunk a hétköznapokból... Felüdítő volt a Palotaszállóban vendégeskedni – pontosan azért, mert kiszakít a jelenből, és egy kicsit elringat a múltban.
A cikk ezen felül mesél a Lillafüred név eredetéről – lehet, hogy mi miskolciak-borsodiak, azaz a Boon.hu-olvasók is sokan még nem ismerjük a sztorit? –, a Hámori-tó, illetve a vízesés keletkezéséről, működéséről, a szálloda tervezésének kultúrtörténeti előzményeiről, a világháborús hadikórházról, a Mátyás-kori címerekről. Mindezekhez hozzáteszi a riporter: „A tágas, levegős terek, a jól felszerelt wellness és az egészen meglepően sok program azonban mind azért tesz, hogy ne egy múzeumban érezzük magunkat. A Lillafüredi Palotaszálló nem egy pipiskedő hely.” Végül azzal zárja értékelését az NLC cikke, hogy „95 éves, de frissebb, mint valaha”.
A Lillafüredi Palotaszálló közel 100 esztendős, mégsem öreg. Sőt. Friss, élettel, új ötletekkel teli, mozgással, pezsgő programokkal, az új idők szelével – és a régi eleganciával. Visszavágyik az ember.
Hány magyar filmhez adta Miskolc az „arcát”?Miskolc - Van, ahol csak felismerhető a város, de van, ahol a történet szempontjából sem mindegy, hogy itt játszódik.
A Leleplezett Lillafüred
Lillafüred és a Palotaszálló históriája televan izgalmas, színes legendákkal, történetekkel. Nem véletlen, hogy a mozitörténet folyamán a legtöbb miskolci, Miskolcon játszódó filmnek Lilla a helyszíne. Az ismert legendák közül jó párat életre keltett a nemrégiben a Leleplezett Lillafüred című, közösségi forgatás keretében készült (mondhatni, amatőr) dokumentum-játékfilm is:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – így ünnepelt Tiszalúc - képek
Most tényleg szellemjárta helyre emlékeztet a miskolci húszemeletes környéke
Visszavitték a kukacos ételt a miskolci étterembe: a kamera mindent látott