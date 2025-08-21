Mesés szerelemhely Miskolc mellett: olyat írtak a Palotaszállóról, hogy egész Borsod büszke lehet

A lillafüredi Palotaszálló, bár öt év múlva eléri a százéves kort, a fővárosi riporter újbóli látogatása során változatlanul szép, kellemes arcát mutatta az érdeklődőnek. A Nők Lapja Café cikkére bukkantunk rá, ami irigykedve mesél olvasóinak a miskolci turisztikai célpontról. A cikk cím már sokat mondó: „Szerelemhely a Bükkben, ahol hercegnők és hercegek lehetünk egy kicsit”.

Egy 1964-es filmben is szinte elérhetetlen vágyálomként mutatták be a különleges helyszínt és építményt: a Kár a benzinért című mozidarabban Sinkovits Imre és Sólyom Ildikó karakterei futnak a feltáruló látvány felé

A Palotaszálló 95 évesen is „friss”

Soha nem felejtem el azt a gyerekkori hosszú hétvégét Lillafüreden. A ’90-es évek első felében, a szocializmust (és Budapestet) hátrahagyva maga volt a varázslat.

Ezzel a mondattal kezdi a különleges miskolci városrészről szóló nosztalgikus beszámolóját a Nők Lapja újságírója, Pásztor Rozi. A Nők Lapja Café weboldalon olvasható riport egy 32 évvel korábbi látogatás emlékét idézi fel.