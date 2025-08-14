1 órája
A titok, amit a legtöbb pálinkafőző elhallgat - Így készül a pia, amitől nem fáj a fejed! (fotók, videó)
Utánajártunk, hogy önnek ne kelljen. A pálinkafőzésről még mindig rengeteg tévhit terjed az interneten. Lássuk hát, hogy mi a valóság, mi a titka.
Mivel több gyümölcs szempontjából is szezonja van a pálinkafőzésnek, elhoztuk annak sokak számára rejtett titkait. Mivel még mindig sok téves információ terjed a témával kapcsolatban az interneten, ezért igazából tízből maximum két pálinkára lehet azt mondani, hogy helyesen cefrézték.
Mitől lesz jó a pálinka?
Manapság a pálinkának már más a szerepe, mint régen. Most már ez az ital egy magaskultúrájú élvezeti cikk, amelynek fontos szerep jutott a gasztronómiában is.
Röviden azt lehet mondani, hogy a pálinka a gyümölcstől, annak feldolgozásától, az erjesztés körülményeitől és a főzőmester megfelelő tudásától, technológiájától lesz megfelelő.
Áthatóbban vizsgálva viszont nyilván többről van itt szó. Megfelelően kell megválasztani a gyümölcs érettségét (bizonyos gyümölcsöknél utóérlelés is szükséges lehet, például körténél)
Aztán jön a cefrefeldolgozás, aminek első eleme a mosás. Mindig meg kell mosni, hidegen feldolgozni és hidegen erjeszteni, bizonyos gyümölcsöknél (körte, bodza) a pH-t beállítani.
Az ideális pH minden eseten 3,2-3,3 körül van.
Komolyabb szinten már a megfelelő élesztő kiválasztása is játszik, ahhoz pedig a tápanyagválasztás is fontos. (Három különböző tápanyag segítségével a minőség és a kihozatali arányok javíthatók).
Ami kierjedt, rögtön főzni kell, nem szabad várni, mert például acetaldehid kerülhet bele, ami a másnaposságot okozza, és pusztítja az agysejteket. Ez akkora mértékű különbséget eredményezhet két pálinka közt, hogy egy jó pálinkában 1 egység, egy rosszul elkészített pálinkánál akár 10 ezer egység lehet, ami nem mindegy.
Így készül a jó cefre!Fotók: Takács József
Benne maradjon-e a gyümölcs héja?
Hogyne, ott vannak alatta a legjobb aromák. Ha egészséges a gyümölcs héja akkor kifejezetten az a jó, ha benne van a cefrében. Sokkal hamarabb hozzáfér az élesztő ezáltal a sejtek alatti aromákhoz, a cukorhoz. De ha elverte a jég vagy elfagyott, elkeményedett, azt nem szabad.
– mondta Takács László, a Quintessence Pálinkaverseny versenyigazgatója, pálinkabíráló és oktató.
Az erjesztés ideális hőfoka
Erjesztésnél a megfelelő hőfok általában 16-18 fok. Ilyen hőmérsékleten kevésbé fog ecetesedni, és nem fognak termelődni azok a baktériumok, amik aztán a cefrénél már olyan melléktermékeket eredményeznek, amelyeket nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet leválasztani a lepárlás során.
Hűthető-fűthető tartály ugyan otthoni körülmények között általában keveseknek áll rendelkezésére, de például egy alacsonyabb hőfokú pincében már jó lehet erjeszteni, csak vigyázni kell a felszabaduló gázokkal.
A lényeg, hogy mindenképp törekedni kell az ideális, alacsonyabb hőfokra.
Tanács kezdőknek
Takács Lászlótól azt is megtudtuk, nem érdemes feltétlenül a közösségi oldalakon tájékozódni a pálinkafőzésről, ugyanis még mindig rengeteg téves információ terjed, hanem vannak kifejezetten erről a témáról szóló szakportálok, szakkönyvek, amik megfelelő segítséget nyújthatnak a kezdők számára is.
boon.hu video
