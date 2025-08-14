A titok, amit a legtöbb pálinkafőző elhallgat - Így készül a pia, amitől nem fáj a fejed! (fotók, videó)

Mitől lesz jó a pálinka?

Manapság a pálinkának már más a szerepe, mint régen. Most már ez az ital egy magaskultúrájú élvezeti cikk, amelynek fontos szerep jutott a gasztronómiában is.

Röviden azt lehet mondani, hogy a pálinka a gyümölcstől, annak feldolgozásától, az erjesztés körülményeitől és a főzőmester megfelelő tudásától, technológiájától lesz megfelelő.

Áthatóbban vizsgálva viszont nyilván többről van itt szó. Megfelelően kell megválasztani a gyümölcs érettségét (bizonyos gyümölcsöknél utóérlelés is szükséges lehet, például körténél)

Aztán jön a cefrefeldolgozás, aminek első eleme a mosás. Mindig meg kell mosni, hidegen feldolgozni és hidegen erjeszteni, bizonyos gyümölcsöknél (körte, bodza) a pH-t beállítani.

Az ideális pH minden eseten 3,2-3,3 körül van.

Komolyabb szinten már a megfelelő élesztő kiválasztása is játszik, ahhoz pedig a tápanyagválasztás is fontos. (Három különböző tápanyag segítségével a minőség és a kihozatali arányok javíthatók).

Ami kierjedt, rögtön főzni kell, nem szabad várni, mert például acetaldehid kerülhet bele, ami a másnaposságot okozza, és pusztítja az agysejteket. Ez akkora mértékű különbséget eredményezhet két pálinka közt, hogy egy jó pálinkában 1 egység, egy rosszul elkészített pálinkánál akár 10 ezer egység lehet, ami nem mindegy.